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個別銘柄戦略: 瑞光やワールドに注目
記事提供元：フィスコ
*09:10JST 個別銘柄戦略: 瑞光やワールドに注目
先週末3日の米株式市場は聖金曜日で休場。欧州主要株式市場も休場。為替は1ドル＝159.60-70円。今日の東京市場では、営業利益は前期黒字化・今期10.9倍予想と発表した瑞光＜6279＞、27年2月期営業利益が11.5％増予想で配当方針の変更も発表したワールド＜3612＞、3月の既存店売上高が4.5％増と2月の0.9％減から増加に転じたアークランズ＜9842＞、生成AIを活用したマーケティングリサーチ全自動化プラットフォームに関する特を取得したと発表したアスマーク＜4197＞、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業利益が35.1％増と上期の89.9％減から増益に転じたリヒトラブ＜7975＞、26年2月期業績と配当見込みを上方修正した放電精密＜6469＞、26年2月期利益見込みを上方修正したアルバイトタイ＜2341＞、27年2月期営業利益は93.1％増予想と発表したエスクローAJ＜6093＞などが物色されそうだ。一方、26年2月込みを下方修正したTSIHD＜3608＞、会社である日本テーマパーク開発の上場申請を現時点では行わないと発表した日駐＜2353＞、3月の全社売上高が4.9％減となったキーパー技研＜6036＞、東証スタンダードでは、第1四半期営業損益が1.56億円の赤字となったオプトエレクト＜6664＞、第1四半期営業損益が1.61億円の赤字となったバイク王＜3377＞、第1四半期営業利益が12.6％減となった北恵＜9872＞、第3四半期累計の営業利益が35.1％増と上期の66.1％増から増益率が縮小したミタチ＜3321＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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