*15:04JST 注目の米国経済指標：3月コアCPIは2月実績を上回る可能性



4月6日－10日発表予定の経済指標予想については以下の通り。

■6日（月）午後11時発表予定

○(米)3月ISM非製造業景況指数-予想：54.9

2月実績は56.1。中東紛争による原油価格の大幅上昇はサービス業などを圧迫しつつある。特に4月以降における物価や雇用情勢に影響を与えるとみられているが、3月時点で新規受注指数は2月実績を下回る可能性が高いとみられる。

■7日（火）午後9時30分発表予定

○(米)2月耐久財受注-予想：前月比－1.0％

1月実績は前月比0.0％。2月についてはマイナスとなる可能性があり、反動増は期待できないようだ。原油高の影響が出てくる3月以降の数字が注目されそうだ。

■9日（木）午後9時30分発表予定

○(米)2月コアPCE価格指数-予想：前年比＋2.9％

2月の上昇率は1月実績を下回る可能性があるが、中東紛争の勃発によってエネルギー価格は急騰していることから、3月以降については3％超の水準が続く可能性がある。

■10日（金）午後9時30分発表予定

○(米)3月消費者物価コア指数-予想：前年比＋2.7％

中東紛争の勃発によってエネルギー価格の急騰が観測されている。コアの数字にも影響を与える可能性が高いため、3月のコアインフレ率は2月実績を上回る見込み。

○その他の主な経済指標の発表予定

・8日（水）：（日）2月経常収支、NZ準備銀行政策金利発表、（欧）ユーロ圏2月小売売上高

・9日（木）：（独）2月鉱工業生産、（米）10-12月期国内総生産確定値

・10日（金）：（中国）3月消費者物価指数、（加）3月失業率《FA》