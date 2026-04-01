

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;46341.51;+1125.37Nasdaq;21590.62;+795.98CME225;53075;+1875(大証比)

[NY市場データ]

31日のNY市場は上昇。ダウ平均は1125.37ドル高の46341.51ドル、ナスダックは795.99ポイント高の21590.63で取引を終了した。

イラン攻撃が長引かないとのトランプ大統領の見解を受け原油が下げ止まったため、寄り付き後、上昇。長期金利の低下も支援し、相場は続伸した。中盤にかけて未確認ながら「条件が合えば戦争終了の準備がある」とのイラン大統領の発言が現地メディアで報じられ、期待感に相場は一段高。終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了した。セクター別では、半導体・同製造装置が上昇、エネルギーが下落。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1875円高の53075円。ADR市場では、対東証比較（1ドル158.72円換算）で、リクルートHD＜6098＞、SMC＜6273＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。《YY》