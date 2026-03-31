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3/31の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:40JST 3/31
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（45216.14、+49.50）
・米長期金利は低下
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（51885.85、-1487.22）
・ナスダック総合指数は下落（20794.64、-153.72）
・SOX指数は下落（7142.33、-315.33）
・シカゴ日経225先物は下落（51115、-935）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は上昇（102.88、+3.24）
・為替相場は円高・ドル安（159.70-80）
・3月東京CPI
・2月失業率
・2月有効求人倍率
・2月小売売上高
・2月百貨店・スーパー売上高
・2月鉱工業生産指数
・2月住宅着工件数
・マクロン仏大統領が来日(4月2日まで)
・1月米国S&PCS20都市住宅価格指数
・1月米国FHFA住宅価格指数
・3月米国MNIシカゴ購買部協会景気指数
・3月米国消費者信頼感指数
・2月米国JOLT求人件数
・米国シカゴ連銀総裁が開会のあいさつ
・3月中国製造業PMI
・3月中非製造業PMI
・3月中国総合PMI
・3月ユーロ圏消費者物価指数
・10-12月期英国GDP改定値
・3月ドイツ失業率(失業保険申請率)
・2月ブラジル基礎的財政収支
・2月ブラジル純債務対GDP比
・2月南アフリカ貿易収支《YY》
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