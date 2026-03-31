*08:40JST 3/31

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（45216.14、+49.50）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（51885.85、-1487.22）

・ナスダック総合指数は下落（20794.64、-153.72）

・SOX指数は下落（7142.33、-315.33）

・シカゴ日経225先物は下落（51115、-935）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は上昇（102.88、+3.24）

・為替相場は円高・ドル安（159.70-80）

・3月東京CPI

・2月失業率

・2月有効求人倍率

・2月小売売上高

・2月百貨店・スーパー売上高

・2月鉱工業生産指数

・2月住宅着工件数

・マクロン仏大統領が来日(4月2日まで)

・1月米国S&PCS20都市住宅価格指数

・1月米国FHFA住宅価格指数

・3月米国MNIシカゴ購買部協会景気指数

・3月米国消費者信頼感指数

・2月米国JOLT求人件数

・米国シカゴ連銀総裁が開会のあいさつ

・3月中国製造業PMI

・3月中非製造業PMI

・3月中国総合PMI

・3月ユーロ圏消費者物価指数

・10-12月期英国GDP改定値

・3月ドイツ失業率(失業保険申請率)

・2月ブラジル基礎的財政収支

・2月ブラジル純債務対GDP比

・2月南アフリカ貿易収支《YY》