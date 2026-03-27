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東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
*16:13JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。そのほか海運業、石油・石炭製品、電力・ガス業、医薬品なども上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほか不動産業、電気機器、ガラス・土石製品、精密機器なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉱業 ／ 1,434.84 ／ 4.24
2. 海運業 ／ 2,334.43 ／ 2.16
3. 石油・石炭製品 ／ 3,126.54 ／ 1.96
4. 電力・ガス業 ／ 755.4 ／ 1.78
5. 医薬品 ／ 4,303.37 ／ 1.75
6. 情報・通信業 ／ 6,983.76 ／ 1.40
7. 卸売業 ／ 6,467.08 ／ 1.35
8. サービス業 ／ 2,809.35 ／ 1.15
9. その他製品 ／ 6,293.63 ／ 1.07
10. パルプ・紙 ／ 646.38 ／ 0.81
11. 小売業 ／ 2,272.47 ／ 0.71
12. 食料品 ／ 2,650.58 ／ 0.63
13. 銀行業 ／ 575.53 ／ 0.62
14. 陸運業 ／ 2,336.98 ／ 0.57
15. 鉄鋼 ／ 771.13 ／ 0.47
16. 輸送用機器 ／ 5,039.8 ／ 0.45
17. 水産・農林業 ／ 805.25 ／ 0.28
18. 保険業 ／ 3,610.06 ／ 0.23
19. その他金融業 ／ 1,340.54 ／ 0.18
20. 証券業 ／ 839.43 ／ 0.08
21. 空運業 ／ 230.6 ／ 0.06
22. 繊維業 ／ 914.1 ／ 0.03
23. ゴム製品 ／ 5,299.46 ／ -0.17
24. 化学工業 ／ 2,842.44 ／ -0.27
25. 建設業 ／ 2,906.05 ／ -0.36
26. 金属製品 ／ 1,678.96 ／ -0.44
27. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,934.66 ／ -0.60
28. 機械 ／ 4,865.38 ／ -0.60
29. 精密機器 ／ 13,851.03 ／ -0.74
30. ガラス・土石製品 ／ 2,062.55 ／ -0.86
31. 電気機器 ／ 6,353.09 ／ -1.26
32. 不動産業 ／ 2,801.38 ／ -1.38
33. 非鉄金属 ／ 5,595.08 ／ -1.87《CS》
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