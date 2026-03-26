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東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
*16:26JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。そのほか海運業、石油・石炭製品、輸送用機器、卸売業なども上昇。一方、保険業が下落率トップ。そのほか電気機器、銀行業、ガラス・土石製品、証券業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉱業 ／ 1,376.48 ／ 5.16
2. 海運業 ／ 2,285.16 ／ 2.79
3. 石油・石炭製品 ／ 3,066.3 ／ 2.06
4. 輸送用機器 ／ 5,017.09 ／ 0.98
5. 卸売業 ／ 6,380.92 ／ 0.92
6. 金属製品 ／ 1,686.37 ／ 0.75
7. 食料品 ／ 2,634.09 ／ 0.57
8. 陸運業 ／ 2,323.68 ／ 0.25
9. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,964.43 ／ 0.11
10. 電力・ガス業 ／ 742.18 ／ 0.10
11. 水産・農林業 ／ 802.98 ／ 0.09
12. 化学工業 ／ 2,850.07 ／ 0.01
13. 空運業 ／ 230.47 ／ -0.09
14. 情報・通信業 ／ 6,887.35 ／ -0.13
15. 機械 ／ 4,894.87 ／ -0.13
16. 鉄鋼 ／ 767.53 ／ -0.15
17. パルプ・紙 ／ 641.17 ／ -0.21
18. 非鉄金属 ／ 5,701.73 ／ -0.26
19. サービス業 ／ 2,777.32 ／ -0.27
20. その他製品 ／ 6,227.2 ／ -0.28
21. 医薬品 ／ 4,229.38 ／ -0.33
22. 小売業 ／ 2,256.49 ／ -0.41
23. 不動産業 ／ 2,840.51 ／ -0.43
24. 建設業 ／ 2,916.68 ／ -0.45
25. ゴム製品 ／ 5,308.6 ／ -0.45
26. その他金融業 ／ 1,338.17 ／ -0.47
27. 繊維業 ／ 913.84 ／ -0.50
28. 精密機器 ／ 13,954.5 ／ -0.67
29. 証券業 ／ 838.74 ／ -0.68
30. ガラス・土石製品 ／ 2,080.49 ／ -0.89
31. 銀行業 ／ 572. ／ -0.89
32. 電気機器 ／ 6,434.28 ／ -0.90
33. 保険業 ／ 3,601.87 ／ -1.95《CS》
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