*08:18JST 米国株式市場は反発、イラン停戦に注意深く楽観的

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（25日）

MAR25

Ｏ 53100（ドル建て）

Ｈ 54155

Ｌ 53100

Ｃ 53670 大証比+190（イブニング比+30）

Vol 5160



MAR25

Ｏ 53060（円建て）

Ｈ 54125

Ｌ 53030

Ｃ 53640 大証比+160（イブニング比+0）

Vol 25850

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（25日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル159.41円換算）で、アイシン精機＜7203＞、みず

ほFG＜8316＞、豊田自動織機＜6201＞などが下落し、やや売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終

値比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.07 0.00 2243 45.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.54 0.17 5213 10

4

8035 (TOELY) 住友商事 36.81 0.49 5868 3

6

6758 (SONY.N) TDK 13.24 0.28 2111 21.

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.96 0.10 2704 -1.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.89 0.03 921 -18.

7

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.80 0.26 4909 2

8

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 12.67 1.57 4039 23

0

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4.31 4913 20

8

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.76 0.53 6300

6

8001 (ITOCY) 丸紅 34.47 -305.61 549 -506

1

8316 (SMFG.N) みずほFG 7.96 0.15 6345 -7

6

8031 (MITSY) 東京エレク 126.50 0.82 40331 -2

9

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6376 -4

0

4568 (DSNKY) 第一三共 18.65 -0.43 2973 -

1

9433 (KDDIY) 関西電力 8.24 0.40 2627

3

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 13.04 0.24 1039 -1039.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 33.20 0.00 1764 1

1

7267 (HMC.N) スズキ 48.88 0.30 1948

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.66 0.34 5949 -

1

6902 (DNZOY) ファナック 18.52 0.29 5905 -

9

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.53 0.59 8458 -

4

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.83 -0.05 2683

2

8411 (MFG.N) オリックス 30.47 0.65 4857 5

0

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.40 0.20 19767

2

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.29 0.25 5831 1

1

7741 (HOCPY) キヤノン 27.65 0.12 4408

8

6503 (MIELY) 三菱電機 69.44 2.45 5535 -

4

6981 (MRAAY) 日東電工 20.14 0.11 3211

1

7751 (CAJPY) 任天堂 14.21 -0.09 9061 8

1

6273 (SMCAY) SMC 20.51 0.61 65390 16

0

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.35 0.09 347 -1.

4

6146 (DSCSY) ディスコ 42.50 0.50 67749 -23

1

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.04 0.14 2079 -

1

8053 (SSUMY) 三菱商事 34.89 0.43 5562

6

6702 (FJTSY) 富士通 20.96 0.39 3341 -1

0

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 126.01 14.41 20087 -37

3

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.44 0.12 3328 -1

4

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.99 0.53 1911 52.

5

8002 (MARUY) 三井物産 786.21 5.21 6266 1

3

6723 (RNECY) ルネサス 7.53 0.01 2401 -2

3

6954 (FANUY) 京セラ 15.44 0.11 2461 6.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.25 0.54 1455

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 28.53 0.24 4548 -1

1

6301 (KMTUY) 小松製作所 40.38 0.60 6437

9

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.33 0.04 2975 -0.

5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.42 0.04 2181 -

9

6857 (ATEYY) シスメックス 8.46 -0.04 1349 -

1

4543 (TRUMY) テルモ 13.16 0.01 2098 3.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.89 0.27 1577 16.

5

（時価総額上位50位、1ドル159.41円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（25日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5101 474 10.2

4

5020 (JXHLY) ENEOS 18.70 1490 114 8.2

8

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 12.67 4039 230 6.0

4

9101 (NPNYY) 商船三井 21.40 6823 291 4.4

5

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4913 208 4.4

2

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（25日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 126.01 20087 -373 -1.8

2

7203 (TM.N) アイシン精機 14.07 2243 -45.5 -1.9

9

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.89 921 -18.7 -1.9

9



「米国株式市場概況」（25日）

ＮＹＤＯＷ

終値：46429.49 前日比：305.43

始値：46314.24 高値：46718.42 安値：46196.91

年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：21929.83 前日比：167.93

始値：22006.43 高値：22093.18 安値：21865.46

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6591.90 前日比：35.53

始値：6598.35 高値：6633.94 安値：6568.41

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.902％ 米10年国債 4.333％

米国株式市場は反発。ダウ平均は305.43ドル高の46429.49ドル、ナスダックは167.9

4ポイント高の21929.83で取引を終了した。

原油価格の下落を好感し、寄り付き後、上昇。イラン停戦を巡り、投資家が注意深

く楽観的となったほか、金利の低下も支援し、相場は終日堅調に推移し、終了し

た。セクター別では、素材や小売りが上昇した一方、不動産管理・開発が下落。

金融サービスプラットフォーム運営のロビンフッド・マーケッツ（HOOD）は15億ド

ル相当の追加自社株買い計画を発表し、買われた。半導体のアーム・ホールディン

グス（ARM）は新たな自社製チップ開発、販売計画が好感され、上昇。同業アドバン

スト・マイクロ・デバイセズ（AMD）やインテル（INTC）は3月、4月CPU値上げを顧

客に報告したと日経が報じ、それぞれ上昇。航空宇宙企業ロケット・ラボ（RKL

B）、衛星広域帯通信ソリューションのエコスター（STATS）は同業のスペースXが今

週中にも新規株式公開（IPO）で目論見書を提出する可能性が報じられ、連れ高とな

った

。防衛のロッキード・マーチン（LMT）は中東戦争の中、国防省と生産4倍増で合意

し上昇。ジェットブルー・エアウエイズ（JBLU）は同業者との合併を検討している

と報じられ、上昇した。フラッシュメモリー半導体マイクロン・テクノロジー（M

U）やサンディスク（SNDK）はアルファベット（GOOG）傘下のグーグルが発表した

TurboQuantがメモリーの節約につながるとの見方に、それぞれ下落。



ホワイトハウスはトランプ大統領が5月14日、15日中国を訪問する計画を明らかにし

た。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》