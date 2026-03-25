日経平均1497円高の大幅続伸　円安追い風に5万3700円台

今回のニュースのポイント

・1,497円高の大幅続伸:日経平均は前日比1,497円34銭高の5万3,749円62銭と、終日を通じて高値圏で推移しました。前日の米国株が小幅な調整となったものの、東京市場では寄り付きから大引けまで買い優勢の展開が続きました。

・円安と海外勢の買い:ドル円相場が158円台後半という円安水準で推移したことが、輸出関連株を中心に追い風となりました。先物買いが入ったとの観測もあり、指数を押し上げる一因となったとみられます。

・高値警戒感の中での底堅さ:年初来高値圏にあることから戻り待ちの売りも出ましたが、押し目を拾う動きがそれを上回り、日中高値圏で取引を終えました。「上値は重いが下値は総じて堅い」という、市場の強いエネルギーが示された形です。

本日の東京株式市場は、大幅高となりました。日経平均株価は前日比1,497円34銭高の5万3,749円62銭と大幅続伸し、高値圏で取引を終えています。寄り付きから買いが先行し、その流れを大引けまで維持したまま、終日を通じて買い優勢の展開が続きました。

前日の米国市場では主要3指数がそろって小幅安となりましたが、調整にとどまるとの見方が広がる中、東京市場では158円台後半という円安水準が輸出関連銘柄の支援材料となりました。海外投資家による先物への買い戻しや新規の買いが観測され、指数を一段と押し上げる展開となりました。

指数の動きを振り返ると、前場から先物主導で上げ幅を拡大し、一時は5万3,000円台半ばを回復する場面も見られました。後場に入っても為替が円安方向で落ち着いて推移したことから、戻り待ちの売りをこなしつつ、じりじりと値を上げる展開が続きました。最終的に大引けにかけても売り崩される気配はなく、日中の高値圏を維持して取引を終了しています。

市場の特徴として、年初来の高値圏にあることへの警戒感は根強く、断続的な利益確定売りも見られました。しかし、それを吸収する押し目買いの意欲も目立っており、投資家のマインドが総じて強気方向に傾いている様子がうかがえます。

こうした株価の続伸は、年金や投資信託、個別株を保有する個人や企業の含み益拡大をもたらし、バランスシートにプラスの影響を与えます。一方で、実体経済や賃金の伸びがこの株高に追いつかなければ、市場だけが先行する状態への警戒感も消えません。企業側には、為替や海外金利の動向を冷静に見極めた投資・採用戦略の判断が求められています。

明日の焦点は、引き続き米国株の動向と158～159円台のドル円相場の行方となります。5万3,000円台後半という高値圏を維持できるか、それとも利益確定売りが優勢となるのかが、当面の焦点となりそうです。週後半には米国の重要な経済指標やFRB関係者の発言も控えており、外部環境の変化に伴う神経質な展開にも注視が必要です。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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