*10:34JST テリロジーHD---テリロジー社員がICS/OTセキュリティ・カンファレンス「S4」のWICSS奨学生に選出

テリロジーホールディングス＜5133＞は24日、連結子会社テリロジーの社員で、OT/IoTセキュリティ事業部の吉川舞香氏が、2026年2月に米国フロリダ州マイアミで開催された産業制御システム(ICS)/OTセキュリティ分野の国際カンファレンス「S4x26」において、「Women In ICS Security(WICSS) Scholarship Program」の奨学生に選ばれたことを発表した。

「WICSS」奨学プログラムは、OT/ICSセキュリティ分野におけるジェンダーギャップの解消と、女性のキャリア形成支援を目的としたプログラムで、将来活躍が期待される多様な人材を選出し、カンファレンスへの参加を通じて業界リーダーとのグローバルなネットワーク形成や、最新技術動向や戦略に関する学びの機会を提供する。今回、世界各国から寄せられた約200名の応募者の中から10名が選出され、吉川氏はアジアから唯一の選出となった。《KM》