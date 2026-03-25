築地魚市場、投資有価証券売却で特別利益4億6000万円計上見込み

■3月25日に売却実施、保有資産の効率化を推進

築地魚市場<8039>(東証スタンダード)は3月25日8時35分、保有する投資有価証券の一部売却による特別利益の計上見込みについて発表した。3月24日開催の取締役会で売却を決議したもので、保有資産の効率化を目的とする。

売却対象は同社が保有する上場有価証券1銘柄で、実施時期は3月25日。これにより投資有価証券売却益4億6000万円を計上する見込みである。売却益は現時点の株価を基に算出しており、市場動向などにより変動する可能性がある。

同売却益は2026年3月期連結累計期間において特別利益として計上する予定。連結業績予想については他要因も含め精査中であり、合理的な予測が可能となった段階で開示するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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