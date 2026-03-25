オリエンタルランド、全額出資でクルーズ子会社設立、2028年度就航へ布石

■2026年度後半に船体建造開始、ファミリー向け新体験創出

オリエンタルランド<4661>(東証プライム)は3月24日、全額出資の子会社「株式会社オリエンタルランド・クルーズ」を設立すると発表した。2026年4月3日の設立を予定し、日本を拠点とするクルーズ客船の経営・運航、企画開発・販売を担う。

同社は2035長期経営戦略に基づき、東京ディズニーリゾートに続く成長の柱としてディズニークルーズ事業の展開を掲げており、本件はその中核施策である。専門会社の設立により、スピード感を持った事業化と機動的な運営体制の構築を図る。なお、2026年3月期業績への影響は軽微と見込む。

今後は「ディズニー・クルーズライン・ジャパン」として事業を展開し、既存船「ディズニー・ウィッシュ」をベースに日本仕様へ設計を進める。2026年度後半に船体建造を開始し、2028年度の就航を目指す。日本初のディズニークルーズとして、ファミリーエンターテイメントクルーズの新たな体験価値の提供を狙う。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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