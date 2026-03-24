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東証業種別ランキング：保険業が上昇率トップ
*15:57JST 東証業種別ランキング：保険業が上昇率トップ
保険業が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、石油・石炭製品、ガラス・土石製品、卸売業、不動産業なども上昇。一方、その他製品が下落率トップ。そのほかの下落はなし。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 保険業 ／ 3,369.13 ／ 7.87
2. 非鉄金属 ／ 5,346.88 ／ 4.12
3. 石油・石炭製品 ／ 2,949.02 ／ 3.99
4. ガラス・土石製品 ／ 2,006.28 ／ 3.56
5. 卸売業 ／ 6,180.02 ／ 3.41
6. 不動産業 ／ 2,806.21 ／ 3.28
7. 銀行業 ／ 558.58 ／ 3.18
8. 精密機器 ／ 13,878.39 ／ 2.88
9. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,872.41 ／ 2.84
10. 医薬品 ／ 4,154.92 ／ 2.43
11. 金属製品 ／ 1,631.01 ／ 2.40
12. 建設業 ／ 2,854.91 ／ 2.39
13. 繊維業 ／ 896.54 ／ 2.38
14. サービス業 ／ 2,781.23 ／ 2.34
15. ゴム製品 ／ 5,239.04 ／ 2.24
16. 水産・農林業 ／ 795.57 ／ 2.17
17. 食料品 ／ 2,579.42 ／ 2.01
18. 空運業 ／ 226.17 ／ 1.94
19. 電力・ガス業 ／ 721.14 ／ 1.89
20. その他金融業 ／ 1,311.56 ／ 1.85
21. 証券業 ／ 822.41 ／ 1.78
22. 鉄鋼 ／ 764.59 ／ 1.70
23. 陸運業 ／ 2,279.67 ／ 1.51
24. 化学工業 ／ 2,784.13 ／ 1.44
25. 電気機器 ／ 6,320.41 ／ 1.35
26. パルプ・紙 ／ 633.73 ／ 1.32
27. 機械 ／ 4,763.65 ／ 1.23
28. 小売業 ／ 2,242.33 ／ 1.21
29. 輸送用機器 ／ 4,893.6 ／ 0.97
30. 鉱業 ／ 1,328.81 ／ 0.92
31. 情報・通信業 ／ 6,746.75 ／ 0.68
32. 海運業 ／ 2,189.11 ／ 0.12
33. その他製品 ／ 6,223.33 ／ -1.64《CS》
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