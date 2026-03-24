日経平均は865円高でスタート、フジクラやJX金属などが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;52380.60;+865.11TOPIX;3544.42;+57.98



[寄り付き概況]

24日の日経平均は865.11円高の52380.60円と3日ぶり反発して取引を開始した。前日23日の米国株式市場は反発。ダウ平均は631.00ドル高の46208.47ドル、ナスダックは299.15ポイント高の21946.76で取引を終了した。トランプ大統領が停戦に向けイランと協議しているとの発言で原油価格が下落し投資家心理の改善で、寄り付き後、上昇。終日、長期金利の低下を好感した買いに加え、成長悪化やインフレ上昇懸念の後退で、相場は上昇した。

今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の海外市場で原油先物価格が下落し、米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、日経平均は昨日までの続落で3700円を超す下げとなったことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。一方、外為市場で1ドル＝158円50銭台と、昨日15時30分頃と比べ1円ほど円高・ドル安に振れたことが、東京市場で輸出株などの株価の重しとなった。また、トランプ米大統領の発言が二転三転していることもあり、中東情勢や原油価格への警戒感が継続し、株価の重しとなった。さらに、3月期末が接近していることから、積極的な買いを手控える向きもあるとみられるが、寄付き段階では買いが優勢だった。なお、取引開始前に発表された2月の全国消費者物価指数（CPI）は、生鮮食品を除く総合指数が前年同月比1.6％上昇した。QUICKがまとめた市場予想の中央値は同1.7％上昇だった。

セクター別では、繊維製品、石油石炭製品、ガラス土石製品、銀行業、鉄鋼などが値上がり率上位、鉱業が値下がりしている。東証プライムの売買代金上位では、JX金属＜5016＞、イビデン＜4062＞、住友電工＜5802＞、住友鉱＜5713＞、ルネサス＜6723＞、フジクラ＜5803＞、三井金属＜5706＞、レゾナック＜4004＞、HOYA＜7741＞、三井物＜8031＞、MS＆AD＜8725＞、ディスコ＜6146＞、みずほ＜8411＞、SOMPO＜8630＞、古河電工＜5801＞などが上昇。他方、洋エンジ＜6330＞、JDI＜6740＞、川崎重＜7012＞などが下落している。《CS》