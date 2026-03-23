コラボス、株主優待制度を新設、デジタルギフト1万5000円分を贈呈

■Amazonや楽天など選択可能なデジタルギフトを採用

コラボス<3908>(東証グロース)は3月19日、株主優待制度の導入を発表した。株主への還元強化とともに、中長期保有の促進や株式の流動性向上、市場での認知度向上を狙う。クラウド型コールセンターシステムなどを手掛ける同社は、投資魅力の向上を通じて安定的な株主基盤の構築を目指す。

優待内容は、15,000円分の「デジタルギフト」で、Amazonギフトカードや楽天ポイントギフトなど複数の交換先から選択できる。基準日は3月末で、1,000株以上の保有が条件となる。分割受け取りにも対応し、複数サービスへの振り分けが可能である点が特徴だ。

対象は3月末時点で1,000株以上を1年以上継続保有する株主で、初回は2026年3月末時点の保有株主が対象となる。贈呈は基準日から3か月以内を目途に案内を郵送し、WEB上で選択手続きを行う。なお、2027年3月期以降は継続保有要件を厳格化し、同一株主番号での長期保有を条件とする方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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