ケイアイスター不動産、デジタル株主優待の詳細決定、電子マネー最大1万円相当

■PayPayやAmazonなど9種から選択、分割交換は不可

ケイアイスター不動産<3465>(東証プライム)は3月19日、株主優待制度の拡充で導入する「デジタル優待」の詳細および申込方法を発表した。株主還元の充実と利便性向上、ペーパーレス化による環境負荷低減を目的に導入し、電子マネー等に交換可能なデジタルギフト形式とする。

優待内容は「選べるデジタルギフト」とし、PayPayポイント、Amazonギフトカード、au PAYギフトカード、nanacoギフト、EdyギフトID、Google Playギフトカード、WAON POINT eギフト、QUOカードPay、Apple Gift Cardなどから一種類を選択する方式とした。ポイントの分割利用は不可とし、交換先は今後変更される可能性がある。

対象は毎年3月末および9月末の基準日において保有株式数や継続保有期間の条件を満たす株主とし、2026年3月31日基準分は6月上旬発送の株主総会招集通知に案内を同封、交換期間は受領後から9月30日までとする。案内のQRコードから専用サイトで申し込み、即時受取が可能である。保有株数に応じた優待額は最大1万円相当とし、継続保有期間1年超の条件を加えた段階的な制度設計とした。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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