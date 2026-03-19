*08:37JST 3/19

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（55239.40、+1539.01）

・米原油先物相場は上昇（96.32、+0.11）

・為替相場は円安・ドル高（159.80-90）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（46225.15、-768.11）

・ナスダック総合指数は下落（22152.42、-327.11）

・SOX指数は下落（7795.13、-41.70）

・シカゴ日経225先物は下落（53465、-1445）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・1月コア機械受注

・対外・対内証券投資(先週)

・1月鉱工業生産

・1月設備稼働率

・電気事業連合会会長が定例記者会見

・損保協会長が会見

・植田日銀総裁が会見

・日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表

・全銀協会長が会見

・日米首脳会談

・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見

・米国新規失業保険申請件数

・1月米国卸売在庫

・1月米国新築住宅販売件数

・3月米国フィラデルフィア連銀製造業景況指数

・2月中国SWIFTグローバル元支払

・10-12月期ニュージーランドGDP速報

・2月豪州失業率

・11-1月期英国ILO失業率

・2月英国失業率

・スイス中央銀行が政策金利発表

・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表

・欧州首脳会議(20日まで)《YY》