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3/19の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:37JST 3/19
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（55239.40、+1539.01）
・米原油先物相場は上昇（96.32、+0.11）
・為替相場は円安・ドル高（159.80-90）
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（46225.15、-768.11）
・ナスダック総合指数は下落（22152.42、-327.11）
・SOX指数は下落（7795.13、-41.70）
・シカゴ日経225先物は下落（53465、-1445）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・1月コア機械受注
・対外・対内証券投資(先週)
・1月鉱工業生産
・1月設備稼働率
・電気事業連合会会長が定例記者会見
・損保協会長が会見
・植田日銀総裁が会見
・日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表
・全銀協会長が会見
・日米首脳会談
・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見
・米国新規失業保険申請件数
・1月米国卸売在庫
・1月米国新築住宅販売件数
・3月米国フィラデルフィア連銀製造業景況指数
・2月中国SWIFTグローバル元支払
・10-12月期ニュージーランドGDP速報
・2月豪州失業率
・11-1月期英国ILO失業率
・2月英国失業率
・スイス中央銀行が政策金利発表
・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表
・欧州首脳会議(20日まで)《YY》
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