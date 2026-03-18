*10:40JST Kaizen Platform---生成AIで野村不動産SLの顧客体験革新PJ開始

Kaizen Platform＜4170＞は17日、野村不動産ソリューションズと共同で、不動産情報サイト「ノムコム」に生成AIを活用したパーソナライズAIエージェント「Kaizen Personalize Agent」を導入し、顧客体験の高度化とLTV最大化を目指すプロジェクトを開始したと発表した。

不動産購入は検討期間が長期化しやすく、ユーザーは潜在ニーズを持ちながらも膨大な情報から適切な物件を探しきれず、問い合わせや見学予約に至る前に離脱する課題があった。「ノムコム」においても同様の構造的課題があり、従来の一律的なメール配信などでは再来訪の促進が困難であった。

本プロジェクトでは、Webサイト上の閲覧画像数、3Dウォークスルー利用状況、滞在時間などの行動データをAIがリアルタイム解析し、ユーザーごとの関心度や嗜好を把握する。その上で、離脱傾向のユーザーに対し、LINEを通じて価格変更情報や類似条件の未公開物件、条件緩和による提案などを自動配信し、継続的な接点を創出する。

これにより「検索」主体からAIによる「提案」主体へ転換し、「売却査定」「見学予約」「資料請求」といった主要KPIの改善を図るとともに、長期検討期間中の関係維持を通じてLTV向上を目指す。また、ユーザーごとに最適化された「My nomucom」への進化を志向し、迷いや疲労を軽減する住まい探し体験の実現を図る。《KM》