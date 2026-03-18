関連記事
前日に動いた銘柄 part2山王、多摩川HD、ブレインズテクノロジーなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2山王、多摩川HD、ブレインズテクノロジーなど
銘柄名<コード>17日終値⇒前日比
日本マイクロニクス＜6871＞ 10650 -480
半導体関連株安が響く。
住友電気工業＜5802＞ 9525 -625
電線株も半導体株同様に弱い動きとなる。
第一稀元素化学工業＜4082＞ 2544 -164
16日はレアアース関連として連れ高となったが。
日東紡績＜3110＞ 20800 -1080
半導体関連株安が重し。
レーザーテック＜6920＞ 35850 -1950
JPモルガン証券では「中立」の投資判断継続。
ラクス＜3923＞ 763.4 -18.1
リバウンド一巡後はじり安が続く。
古河機械金属＜5715＞ 4715 -240
16日はレアアース関連物色の流れにも乗ったが。
シスメックス＜6869＞ 1370 -29.5
野村證券では投資判断を格下げ。
東洋エンジニアリング＜6330＞ 3095 -140
16日の急騰を受けて戻り売り優勢。
山王＜3441＞ 2027 +400
業績予想の大幅上方修正や自社株買いを引き続き評価。
多摩川HD＜6838＞ 1369 +300
第1四半期は大幅増益決算で好進捗に。
ベクターHD＜2656＞ 194 +50
サーバーレンタル事業でのレンタル契約を受注。
マツモト＜7901＞ 1443 +300
JPYCとステーブルコインを活用した事業化可能性へ協議と。
FDK＜6955＞ 529 +80
対米投融資に絡んで蓄電池関連に関心。
東京衡機＜7719＞ 693 -100
過熱感依然強く手仕舞い売りが優勢に。
メタプラネット＜3350＞ 344 -47
第三者割当による新株及び新株予約権の発行を発表。
santec＜6777＞ 20470 -3250
高値圏で利食い売りが集まる展開となる。
アスタリスク＜6522＞ 477 +80
RFIDセルフレジ関連特許権を再取得。
ブレインズテクノロジー＜4075＞ 1818 +288
上期営業損益が0.72億円の黒字。
前年同期の0.07億円の赤字から黒字に転じる。
アールプランナー＜2983＞ 1771 -330
営業利益が前期73.2％増に対し今期8.1％増予想と発表。
オプロ<228A> 1506 +99
発行済株式数の1.72％上限の自社株買い発表。
ツクルバ<2978> 443 -9
上期営業損益が0.02億円の赤字。
第1四半期の0.24億円の黒字から赤字に転じる。
ノースサンド<446A> 1458 -73
営業利益が前期2.0倍・今期55.6％増予想で配当方針の変更と
27年1月期初配実施も発表し16日ストップ高。
17日も買い人気継続で始まるが失速。
リンカーズ<5131> 140 0
上期営業損益が3.95億円の赤字。
第1四半期の2.17億円の赤字から赤字幅拡大。下値は限定的。
ファンディーノ<462A> 880 +3
第1四半期営業損益が1.81億円の赤字となり16日売られる。
17日は押し目買い優勢。
パワーエックス<485A> 5310 -360
蓄電池併設型太陽光向け電力運用サービスの全国提供と
法人向け電力供給サービス「バッテリーオプション」の提供開始を
発表し16日大幅上伸。17日は売り優勢。
売れるG<9235> 552 +6
暗号資産決済事業に参入。《CS》
スポンサードリンク