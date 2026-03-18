*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2山王、多摩川HD、ブレインズテクノロジーなど

銘柄名<コード>17日終値⇒前日比

日本マイクロニクス＜6871＞ 10650 -480

半導体関連株安が響く。

住友電気工業＜5802＞ 9525 -625

電線株も半導体株同様に弱い動きとなる。

第一稀元素化学工業＜4082＞ 2544 -164

16日はレアアース関連として連れ高となったが。

日東紡績＜3110＞ 20800 -1080

半導体関連株安が重し。

レーザーテック＜6920＞ 35850 -1950

JPモルガン証券では「中立」の投資判断継続。

ラクス＜3923＞ 763.4 -18.1

リバウンド一巡後はじり安が続く。

古河機械金属＜5715＞ 4715 -240

16日はレアアース関連物色の流れにも乗ったが。

シスメックス＜6869＞ 1370 -29.5

野村證券では投資判断を格下げ。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 3095 -140

16日の急騰を受けて戻り売り優勢。

山王＜3441＞ 2027 +400

業績予想の大幅上方修正や自社株買いを引き続き評価。

多摩川HD＜6838＞ 1369 +300

第1四半期は大幅増益決算で好進捗に。

ベクターHD＜2656＞ 194 +50

サーバーレンタル事業でのレンタル契約を受注。

マツモト＜7901＞ 1443 +300

JPYCとステーブルコインを活用した事業化可能性へ協議と。

FDK＜6955＞ 529 +80

対米投融資に絡んで蓄電池関連に関心。

東京衡機＜7719＞ 693 -100

過熱感依然強く手仕舞い売りが優勢に。

メタプラネット＜3350＞ 344 -47

第三者割当による新株及び新株予約権の発行を発表。

santec＜6777＞ 20470 -3250

高値圏で利食い売りが集まる展開となる。

アスタリスク＜6522＞ 477 +80

RFIDセルフレジ関連特許権を再取得。

ブレインズテクノロジー＜4075＞ 1818 +288

上期営業損益が0.72億円の黒字。

前年同期の0.07億円の赤字から黒字に転じる。

アールプランナー＜2983＞ 1771 -330

営業利益が前期73.2％増に対し今期8.1％増予想と発表。

オプロ<228A> 1506 +99

発行済株式数の1.72％上限の自社株買い発表。

ツクルバ<2978> 443 -9

上期営業損益が0.02億円の赤字。

第1四半期の0.24億円の黒字から赤字に転じる。

ノースサンド<446A> 1458 -73

営業利益が前期2.0倍・今期55.6％増予想で配当方針の変更と

27年1月期初配実施も発表し16日ストップ高。

17日も買い人気継続で始まるが失速。

リンカーズ<5131> 140 0

上期営業損益が3.95億円の赤字。

第1四半期の2.17億円の赤字から赤字幅拡大。下値は限定的。

ファンディーノ<462A> 880 +3

第1四半期営業損益が1.81億円の赤字となり16日売られる。

17日は押し目買い優勢。

パワーエックス<485A> 5310 -360

蓄電池併設型太陽光向け電力運用サービスの全国提供と

法人向け電力供給サービス「バッテリーオプション」の提供開始を

発表し16日大幅上伸。17日は売り優勢。

売れるG<9235> 552 +6

暗号資産決済事業に参入。《CS》