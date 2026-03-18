*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ギフトHD、川崎汽船、第一三共など

銘柄名<コード>17日終値⇒前日比

ホーチキ＜6745＞ 6750 +210

26年3月期配当予想を上方修正。

山岡家＜3399＞ 3505 +205

第1四半期営業利益26.2％増。

TOブックス＜500A＞ 3590 +180

26年4月期業績予想を上方修正。

アーレスティ＜5852＞ 852 +44

26年3月期純利益と配当予想を上方修正。

鉄建＜1815＞ 4640 +205

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

ステラファーマ＜4888＞ 480 +66

再発髄膜腫を対象とするBNCT用医薬品「ボロファラン(10B)」の 承認申請。

ジャパンディスプレイ＜6740＞ 133 +12

引き続き対米投融資での事業展開に期待。

ギフトHD＜9279＞ 4580 +700

第1四半期大幅増益で業績予想を上方修正。

川崎汽船＜9107＞ 2813 +167.5

ONEがコンテナ運賃に燃料サーチャージ導入へと伝わる。

日本郵船＜9101＞ 5943 +319

燃料サーチャージ導入によるコスト増懸念の低下で。

ダイヤHD＜6699＞ 658 +39

チック電池関連として関心向かう展開か。

テスホールディングス＜5074＞ 715 +44

「FIP 転換×蓄電池併設モデル」での協業を発表。

第一三共＜4568＞ 2938 +164.5

特に材料なく安値圏で買い戻し優勢か。

三井物産＜8031＞ 6205 +231

SBI証券では目標株価を引き上げ。

商船三井＜9104＞ 6276 +237

海運大手3社は揃って上昇へ。

パーク24＜4666＞ 1905 +82.5

英子会社が倒産更生手続きを開始。

トリケミカル研究所＜4369＞ 2707 +100

2ケタ経常減益見通しで16日は急落も。

INPEX＜1605＞ 4507 +137

原油価格の先高期待が依然として続く。

ナブテスコ＜6268＞ 4431 +158

SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。

SBI＜8473＞ 3091 +107

実質増配計画を評価の動き続く。

石油資源開発<1662> 2654 +92

野村證券では目標株価を引き上げ。

丸三証券<8613> 1047 +37

前期比10円増配の配当計画を発表。

イビデン<4062> 8499 +350

設備投資資金の前受金調達などが16日には伝わり。

Link-U グループ<4446> 941 -159

国内市場の低迷などで業績予想を下方修正。

サムコ<6387> 7210 -670

決算発表後の連日の株価上昇の反動で。

芝浦メカトロニクス<6590> 4610 -265

半導体関連が全般軟化する動きとなり。

ユニチカ<3103> 1249 -46

短期資金の見切り売り優勢など需給要因。

古河電気工業<5801> 27440 -1965

17日はAI・半導体関連がさえない動きに。《CS》