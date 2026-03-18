チエル、10周年記念配当3円を実施へ、期末配当18円に

■2026年3月22日に上場10周年

チエル<3933>(東証スタンダード)は3月17日、2026年3月期の1株当たり配当予想を修正し、期末配当に上場10周年記念配当を実施すると発表した。同社は2026年3月22日に上場10周年を迎えることから、株主への感謝の意を示す株主還元策として記念配当を加える。

今回の修正では、期末配当に1株当たり3円の記念配当を追加する。これにより、期末配当は普通配当15円に記念配当3円を加えた18円となる見込みである。第2四半期末配当は0円で、年間配当は期末のみの18円となる予定だ。

同社は、上場10周年を迎えられるのは株主をはじめとする関係各位の長年の支援によるものとしている。前期(2025年3月期)の期末配当は12円であり、今回の修正により株主還元を一段と強化する形となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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