*17:08JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は小幅に4日続落、アドバンテストやソフトバンクGが2銘柄で約211円分押下

17日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり166銘柄、値下がり56銘柄、変わらず3銘柄となった。

前日16日の米国株式市場は反発。アラブ首長国連邦（UAE）の主要港の再開に加え、トランプ政権がホルムズ海峡の燃料輸送を支援するため各国に協力要請したことなどを受け段階的な流通再開期待に原油価格の下落で安心感が広がった。金利の低下も手伝ったほか、半導体のエヌビディアのイベントへの期待が相場を支援した。終盤にかけイランとトランプ政権の直接的接触が報じられ、上げ幅を拡大した。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は反発して取引を開始した。朝方に買い先行となったが、次第に上げ幅を縮小して上値の重い展開となり、原油高を受けて売り圧力が強まりマイナス圏に転落した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことに加え、日経平均は昨日までの3日続落で1200円を超す下げとなったことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。また、19日に日米首脳会談を控え、「日米政府による戦略的投資イニシアティブ」への期待感などが高まりやすかった。ただ、引き続き中東情勢や原油価格の先行き不透明感が意識され、株価の重しとなった。

大引けの日経平均は前営業日比50.76円安の53700.39円となった。東証プライム市場の売買高は21億5363万株、売買代金は6兆1302億円だった。業種別では、海運業、鉱業、石油・石炭製品などが上昇した一方で、非鉄金属、その他製品、ガラス・土石製品などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は63.2％、対して値下がり銘柄は32.9％となっている。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約159円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、東エレク＜8035＞、フジクラ＜5803＞、レーザーテック＜6920＞、住友電工＜5802＞、ディスコ＜6146＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約32円押し上げた。同2位はイビデン＜4062＞となり、中外薬＜4519＞、TDK＜6762＞、第一三共＜4568＞、村田製＜6981＞、三井物＜8031＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 53700.39(-50.76)

値上がり銘柄数 166(寄与度+395.38)

値下がり銘柄数 56(寄与度-446.14)

変わらず銘柄数 3



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 65100 400 32.09

＜4062＞ イビデン 8499 350 23.40

＜4519＞ 中外製薬 9318 201 20.16

＜6762＞ TDK 2109 38.5 19.30

＜4568＞ 第一三共 2938 164.5 16.50

＜6981＞ 村田製作所 3802 195 15.64

＜8031＞ 三井物産 6205 231 15.44

＜6098＞ リクルートHD 6565 130 13.04

＜6954＞ ファナック 6032 75 12.53

＜8058＞ 三菱商事 5297 122 12.23

＜9433＞ KDDI 2661 24 9.63

＜9843＞ ニトリHD 2835.5 107 8.94

＜4503＞ アステラス製薬 2394.5 47 7.86

<6367> ダイキン工業 19110 210 7.02

<7203> トヨタ自動車 3379 41 6.85

<8015> 豊田通商 6433 68 6.82

<6976> 太陽誘電 4182 204 6.82

<4507> 塩野義製薬 3474 64 6.42

<8001> 伊藤忠商事 2064 32 5.35

<9107> 川崎汽船 2813 167.5 5.04

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 23545 -595 -159.11

＜9984＞ ソフトバンクG 3544 -65 -52.14

＜8035＞ 東エレク 38780 -370 -37.10

＜5803＞ フジクラ 24605 -1025 -34.26

＜6920＞ レーザーテック 35850 -1950 -26.07

＜5802＞ 住友電気工業 9525 -625 -20.89

＜6146＞ ディスコ 67350 -2570 -17.18

<4063> 信越化 6433 -72 -12.03

<6301> 小松製作所 6597 -296 -9.89

<6758> ソニーG 3327 -57 -9.53

<7974> 任天堂 9820 -280 -9.36

<9766> コナミG 20655 -255 -8.52

<3659> ネクソン 2925 -100 -6.69

<5801> 古河電気工業 27440 -1965 -6.57

<5706> 三井金属鉱業 30110 -1490 -4.98

<6305> 日立建機 5637 -122 -4.08

<4901> 富士フイルム 2975.5 -29.5 -2.96

<7832> バンナムHD 4235 -28 -2.81

<5713> 住友金属鉱山 9567 -144 -2.41

<4704> トレンドマイクロ 5303 -62 -2.07《CS》