*16:12JST 3月17日本国債市場：債券先物は131円09銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付131円18銭 高値131円21銭 安値130円98銭 引け131円09銭

2年 1.259％

5年 1.671％

10年 2.256％

20年 3.123％



17日の債券先物6月限は131円18銭で取引を開始し、131円09銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.67％、10年債は4.24％、30年債は4.89％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.95％、英国債は4.77％、オーストラリア10年債は4.94％、NZ10年債は4.66％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・19：00 独・3月ZEW景気期待指数（予想：39.2、2月：58.3）

・23：00 米・2月景気先行指数（予想：前月比－0.1％、1月：－0.2％）



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