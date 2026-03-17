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出来高変化率ランキング（13時台）～マツモト、大黒屋などがランクイン

2026年3月17日 14:15

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記事提供元：フィスコ

*14:15JST 出来高変化率ランキング（13時台）～マツモト、大黒屋などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[3月17日　13:20　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6955＞ FDK　　　　　　 　1371200 　30246.16　 327.63% 0.1781%
＜7901＞ マツモト　　　　　 　249400 　37080.68　 264.04% 0.2624%
＜2673＞ 夢隊　　　　　　　 　2574700 　47363.76　 258.72% 0.0106%
＜446A＞ ノースサンド　　　 　2819700 　654294.7　 222.51% -0.0509%
＜9279＞ ギフトHD　　　　 　463300 　293252.1　 215.72% 0.1804%
＜6699＞ ダイヤHD　　　　 　631400 　75731.5　 199.75% 0.0775%
＜4888＞ ステラファーマ　　 　5135500 　420502.88　 179.20% 0.0869%
＜7922＞ 三光産　　　　　　 　397700 　77770.52　 177.31% 0.0309%
＜5852＞ アーレスティ　　　 　439600 　87857.08　 174.01% 0.0606%
＜7908＞ KIMOTO　　　 　469900 　29393.02　 171.13% 0.0036%
＜3777＞ 環境フレン　　　　 　12048100 　175259.18　 167.36% 0.0322%
＜6572＞ オープンG　　　　 　525300 　27746.46　 161.56% 0.0131%
＜3913＞ GreenBee　 　180800 　44337.54　 160.56% -0.0106%
＜456A＞ ヒューマンメイト　 　545500 　475332.4　 156.21% 0.1619%
＜6993＞ 大黒屋　　　　　　 　18935100 　689227.6　 152.78% 0.1056%
＜3803＞ イメージINF　　 　840100 　137332.28　 143.96% 0.1543%
＜3010＞ ポラリスHD　　　 　722100 　34611.2　 142.34% 0.034%
＜1967＞ ヤマト　　　　　　 　142600 　87319.12　 140.57% 0.0047%
＜5888＞ ダイワサイクル　　 　43100 　47969.1　 128.01% -0.0597%
＜4448＞ kubell　　　 　415700 　37975.9　 126.43% 0.039%
<1658> iSコア新興　　　 　61773 　67218.149　 120.93% 0.0094%
<4574> 大幸薬品　　　　　 　299800 　29296.1　 120.84% 0.0034%
<6619> WSCOPE　　　 　4987200 　363756.64　 109.02% 0.1208%
<1783> fantasis　 　2594400 　59274.34　 107.18% 0.0634%
<452A> iSSPカバコ　　 　297990 　74498.077　 105.24% -0.0091%
<4011> ヘッドウォータ　　 　42600 　39348.36　 101.30% -0.038%
<9413> テレ東HD　　　　 　120800 　208446.7　 97.69% 0.0448%
<4170> KaizenPF　 　414800 　26155.2　 97.49% 0.0185%
<3565> アセンテック　　　 　258400 　143004.04　 90.99% -0.0149%
<4974> タカラバイオ　　　 　1287700 　624740.7　 90.97% 0.0008%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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