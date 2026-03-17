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出来高変化率ランキング（13時台）～マツモト、大黒屋などがランクイン
*14:15JST 出来高変化率ランキング（13時台）～マツモト、大黒屋などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月17日 13:20 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜6955＞ FDK 1371200 30246.16 327.63% 0.1781%
＜7901＞ マツモト 249400 37080.68 264.04% 0.2624%
＜2673＞ 夢隊 2574700 47363.76 258.72% 0.0106%
＜446A＞ ノースサンド 2819700 654294.7 222.51% -0.0509%
＜9279＞ ギフトHD 463300 293252.1 215.72% 0.1804%
＜6699＞ ダイヤHD 631400 75731.5 199.75% 0.0775%
＜4888＞ ステラファーマ 5135500 420502.88 179.20% 0.0869%
＜7922＞ 三光産 397700 77770.52 177.31% 0.0309%
＜5852＞ アーレスティ 439600 87857.08 174.01% 0.0606%
＜7908＞ KIMOTO 469900 29393.02 171.13% 0.0036%
＜3777＞ 環境フレン 12048100 175259.18 167.36% 0.0322%
＜6572＞ オープンG 525300 27746.46 161.56% 0.0131%
＜3913＞ GreenBee 180800 44337.54 160.56% -0.0106%
＜456A＞ ヒューマンメイト 545500 475332.4 156.21% 0.1619%
＜6993＞ 大黒屋 18935100 689227.6 152.78% 0.1056%
＜3803＞ イメージINF 840100 137332.28 143.96% 0.1543%
＜3010＞ ポラリスHD 722100 34611.2 142.34% 0.034%
＜1967＞ ヤマト 142600 87319.12 140.57% 0.0047%
＜5888＞ ダイワサイクル 43100 47969.1 128.01% -0.0597%
＜4448＞ kubell 415700 37975.9 126.43% 0.039%
<1658> iSコア新興 61773 67218.149 120.93% 0.0094%
<4574> 大幸薬品 299800 29296.1 120.84% 0.0034%
<6619> WSCOPE 4987200 363756.64 109.02% 0.1208%
<1783> fantasis 2594400 59274.34 107.18% 0.0634%
<452A> iSSPカバコ 297990 74498.077 105.24% -0.0091%
<4011> ヘッドウォータ 42600 39348.36 101.30% -0.038%
<9413> テレ東HD 120800 208446.7 97.69% 0.0448%
<4170> KaizenPF 414800 26155.2 97.49% 0.0185%
<3565> アセンテック 258400 143004.04 90.99% -0.0149%
<4974> タカラバイオ 1287700 624740.7 90.97% 0.0008%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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