*13:38JST nmsホールディングス---特別調査委報告書を公表

nmsホールディングス＜2162＞は16日、同社連結子会社において過去の取引により損失が発生し、過年度に費用処理されていなかった事案に関し、特別調査委員会の調査報告書を公表した。

同社は、当該事案の事実関係の解明および類似事案の有無等を調査するため、特別調査委員会を設置し、外部専門家を含む体制で調査を進めてきた。

調査の結果を取りまとめた報告書については、プライバシーや個人情報、機密情報の保護などの観点から慎重な取り扱いが必要な情報が含まれるため、必要な非開示措置を講じたうえで公表版として開示したとしている。

また、同社は、本調査結果を踏まえ、過年度の有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書及び内部統制報告書ならびに当年度の半期報告書について訂正報告書を提出するとともに、決算短信の訂正を行う予定である。現在、必要な検証及び会計処理の精査を継続するとともに、監査法人による監査手続及び期中レビュー手続を受けている。具体的な訂正内容及び影響額については、当該手続の完了後、訂正報告書の提出及び決算短信の訂正により開示する予定である。 延期後の2026年3月期第3四半期決算発表については、訂正報告書の提出後、速やかに公表する予定である。

同社は、本調査結果を厳粛に受け止め、調査報告書において指摘された原因分析及び提言を踏まえ、再発防止策の具体化及び内部統制体制の強化を進めていくとしている。《KM》