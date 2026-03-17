*08:58JST PBシステムズ---「ドナルド・マクドナルド・ハウス支援 VRプロジェクト」に出展

PBシステムズ＜4447＞は3月16日、九州産業大学芸術学部芸術表現学科メディア芸術 趙瑞（チョウ・ルイ）准教授の研究室が主催する「ドナルド・マクドナルド・ハウス支援 VRプロジェクト」に、同社の「MetaWalkers」を出展すると発表している。

2026年3月20日～22日にブランチ福岡下原で開催される同プロジェクトに、ユーエム物産（株）、大和リース（株）、ドナルド・マクドナルド・ハウス ふくおかと共に支援・協力を行う。学生主体でのVR映像制作プロジェクトを立ち上げ、鑑賞料の全額を「ドナルド・マクドナルド・ハウス」へ寄付するという取り組みである。

同プロジェクトでは、VR映像という最新技術と芸術表現を掛け合わせることで、社会課題を「体験」として伝える新しい形の支援モデルに挑戦する。自宅から遠く離れた病院に入院・通院している子どもと、その付き添い家族が滞在できる「ドナルド・マクドナルド・ハウス」という施設の存在や意義を、映像体験を通じて広く発信し、継続的な支援へとつなげることを目的としている。《FA》