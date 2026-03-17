THE　WHY　HOW　DO　COMPANY、BTC株主優待の贈呈日程を公表

■3000株以上の株主を対象に抽選実施、6月3日以降に口座へ付与

THE WHY HOW DO COMPANY<3823>(東証スタンダード)は3月16日、ビットコイン(BTC)を活用した株主優待の贈呈スケジュールを発表した。対象は2026年2月28日時点で3,000株以上を保有する株主で、抽選により総額15.4百万円相当のBTCを贈呈する内容である。内訳は100万円相当が1名、20万円相当が2名、10万円相当が10名、3万円相当が100名、1万円相当が1,000名となる。

抽選参加には、同社が指定する暗号資産取引所「Coin Estate」の口座開設と、株主優待コードの入力が必要となる。申込期間は2026年4月1日0時から5月15日23時59分までで、3,000株ごとに1口の抽選番号を付与し、上限は50口とした。抽選番号は5月22日15時から特設サイトで確認でき、抽選は6月2日15時開始予定である。

高額当選分の100万円相当、20万円相当、10万円相当は公式Xのライブ配信でリアルタイム抽選を行い、1万円相当と3万円相当は乱数抽選方式を採用する。重複当選は認めず、当選確定後は他の抽選番号を無効とする。BTCの付与は6月3日以降に「Coin Estate」口座へ行い、贈呈数量は6月1日23時59分時点の販売価格を基準に決める。価格変動リスクや口座審査、不一致情報による対象外などの留意事項も示した。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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