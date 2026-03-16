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東証グロ－ス指数は反発、相対的に主力市場よりも強い動き
*17:10JST 東証グロ－ス指数は反発、相対的に主力市場よりも強い動き
東証グロース市場指数 989.67 +7.38／出来高 3億6111万株／売買代金 1676億円東証グロース市場250指数 763.10 +5.59／出来高 1億7899万株／売買代金 1424億円
本日のグロース市場では、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって反発。値上がり銘柄数は237、値下がり銘柄数は322、変わらずは35。
13日の米国市場でダウ平均は119.38ドル安の46558.47ドル、ナスダックは206.62ポイント安の22105.36で取引を終了。原油価格が伸び悩んだため、寄り付き後、上昇。10－12月期の国内総生産（GDP）が政府機関閉鎖により予想を下回ったため売りに転じた。また、コア個人消費支出価格（PCE）指数の加速で年内の利下げ期待が後退。さらに、イラン戦争の激化でホルムズ海峡の閉鎖長期化観測で原油価格が上昇に転じるに連れ、相場は続落。終盤にかけて下落幅を拡大し終了した。
こうした米国市場の流れもあって、東証グロース市場指数は下落してスタート。ただ、日経平均と同様にすぐに切り返して、一時995.18ptまで上昇。その後は伸び悩んだものの、前週末終値水準では底堅さをみせる展開に。押し目買いの流れから後場に復調すると、中盤にかけては伸び悩むものの、大引けにかけては再度堅調推移となるなど、相対的に主力市場よりも強い動きだった。
個別では、26.32％高となったQDレーザ＜6613＞が上昇率トップに。好調な26年1月期業績及び27年1月期見通しを発表したノースサンド＜446A＞、法人向け電力供給サービス「バッテリーオプション」の提供を開始したパワーエックス＜485A＞などにも関心が向かった。売買代金上位銘柄では、アストロスケール＜186A＞、オキサイド＜6521＞などが上昇。その他値上がり率上位銘柄では、インフォメティス＜281A＞、VALUENEX＜4422＞、シンバイオ製薬＜4582＞などがランクイン。
一方、23.64％安となったジェリビンズ＜3070＞が下落率トップに。売買代金上位銘柄では、3Dマトリクス＜7777＞、ACSL＜6232＞などが下落。その他値下がり率上位銘柄では、Schoo＜264A＞、モルフォ＜3653＞、リファインバスＧ＜7375＞などがランクイン。
なお、東証グロース市場Core指数の構成銘柄では、GENDA＜9166＞などが下落した反面、サンバイオ＜4592＞やフリー＜4478＞、GNI＜2160＞などが上昇した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6613|ＱＤレーザ | 1440| 300| 26.32|
2| 446A|ノースサンド | 1531| 300| 24.37|
3| 281A|インフォメティス | 417| 80| 23.74|
4| 4422|ＶＡＬＵＥＮＥＸ | 488| 80| 19.61|
5| 4582|シンバイオ製薬 | 127| 20| 18.69|
6| 3803|イメージ情 | 648| 100| 18.25|
7| 6085|アキテクツＳＪ | 4700| 640| 15.76|
8| 4893|ノイルイミューン | 205| 25| 13.89|
9| 6521|オキサイド | 5040| 585| 13.13|
10| 4881|ファンペップ | 115| 13| 12.75|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3070|ジェリービーンズＧ | 84| -26| -23.64|
2| 264A|Ｓｃｈｏｏ | 596| -150| -20.11|
3| 3653|モルフォ | 681| -119| -14.88|
4| 7375|リファインバスＧ | 1005| -143| -12.46|
5| 3237|イントランス | 59| -8| -11.94|
6| 9240|デリバリコンサル | 475| -56| -10.55|
7| 4431|スマレジ | 2196| -250| -10.22|
8| 7073|ジェイック | 2172| -199| -8.39|
9| 4414|フレクト | 1137| -101| -8.16|
10| 7777|３Ｄマトリクス | 521| -46| -8.11|《FA》
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