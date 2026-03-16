ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（15時台）～シンバイオ、ＪＥＨなどがランクイン

2026年3月16日 16:23

印刷

記事提供元：フィスコ

*16:23JST 出来高変化率ランキング（15時台）～シンバイオ、ＪＥＨなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月16日　15:30　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4582＞ シンバイオ　　　　 47552900 　283052.76　 335.25% 0.1869%
＜2525＞ NZAM　　　　　　225 　11053　 5014820.4% 3.1455%
＜4082＞ 稀元素　　　　　　　2410000 　635780.08　 268.39% 0.1194%
＜9067＞ 丸運　　　　　　　　62500 　6872　 265.96% 0%
＜6158＞ 和井田　　　　　　　130300 　15000.02　 260.7% 0.0278%
＜3655＞ ブレインP　　　　　121200 　47270.64　 254.23% 0.0003%
＜2625＞ iFTPX年4　　　27993 　18543.258　 240.48% -0.0079%
＜7063＞ Birdman　　　2298800 　45081.4　 234.01% 0.056%
＜5889＞ JEH　　　　　　　867600 　250366.74　 230.02% 0.1196%
＜6387＞ サムコ　　　　　　　633400 　669734　 218.49% 0.1453%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　　7053300 　1181757.22　 212.33% 0.1475%
＜1429＞ 日本アクア　　　　　517600 　80354.72　 210.3% -0.0247%
＜4369＞ トリケミカル　　　　4066600 　1870718.38　 208.21% -0.148%
＜5352＞ 黒崎播磨　　　　　　1116200 　772170.8　 205.07% -0.0011%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　15362 　66180.963　 187.46% -0.0021%
＜3529＞ アツギ　　　　　　　204500 　53436.36　 181.72% -0.0067%
＜212A＞ フィットイージ　　　948900 　438472.1　 175.61% -0.1052%
＜3150＞ グリムス　　　　　　204800 　120746.88　 174.1% 0.0763%
＜3193＞ エターナルホスヒ　　324700 　231938.3　 172.41% -0.0742%
＜3665＞ エニグモ　　　　　　910000 　90000.64　 172.07% -0.0628%
<2510> NF国内債　　　　　120700 　24548.682　 171.56% -0.002%
<5133> テリロジーHD　　　405000 　37284.34　 169.93% 0.0703%
<6495> 宮入バル　　　　　　3404600 　203281.74　 164.67% 0.1658%
<382A> iF米35H　　　　2428 　867.814　 163.3% -0.001%
<9115> 明海G　　　　　　　1960900 　561411.98　 161.98% 0.1465%
<4659> エイジス　　　　　　59800 　77976.5　 158.55% 0%
<2695> くら寿司　　　　　　779000 　660297.3　 155.61% -0.0502%
<4431> スマレジ　　　　　　535900 　333190.14　 153.87% -0.1022%
<1447> SAAFHD　　　　429100 　53419.34　 148.44% 0.0771%
<2568> 上場NSQ　　　　　18236 　64806.454　 148.19% -0.0013%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事