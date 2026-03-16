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出来高変化率ランキング（15時台）～シンバイオ、ＪＥＨなどがランクイン
*16:23JST 出来高変化率ランキング（15時台）～シンバイオ、ＪＥＨなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月16日 15:30 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4582＞ シンバイオ 47552900 283052.76 335.25% 0.1869%
＜2525＞ NZAM 225 11053 5014820.4% 3.1455%
＜4082＞ 稀元素 2410000 635780.08 268.39% 0.1194%
＜9067＞ 丸運 62500 6872 265.96% 0%
＜6158＞ 和井田 130300 15000.02 260.7% 0.0278%
＜3655＞ ブレインP 121200 47270.64 254.23% 0.0003%
＜2625＞ iFTPX年4 27993 18543.258 240.48% -0.0079%
＜7063＞ Birdman 2298800 45081.4 234.01% 0.056%
＜5889＞ JEH 867600 250366.74 230.02% 0.1196%
＜6387＞ サムコ 633400 669734 218.49% 0.1453%
＜7746＞ 岡本硝子 7053300 1181757.22 212.33% 0.1475%
＜1429＞ 日本アクア 517600 80354.72 210.3% -0.0247%
＜4369＞ トリケミカル 4066600 1870718.38 208.21% -0.148%
＜5352＞ 黒崎播磨 1116200 772170.8 205.07% -0.0011%
＜2630＞ MXS米株ヘ 15362 66180.963 187.46% -0.0021%
＜3529＞ アツギ 204500 53436.36 181.72% -0.0067%
＜212A＞ フィットイージ 948900 438472.1 175.61% -0.1052%
＜3150＞ グリムス 204800 120746.88 174.1% 0.0763%
＜3193＞ エターナルホスヒ 324700 231938.3 172.41% -0.0742%
＜3665＞ エニグモ 910000 90000.64 172.07% -0.0628%
<2510> NF国内債 120700 24548.682 171.56% -0.002%
<5133> テリロジーHD 405000 37284.34 169.93% 0.0703%
<6495> 宮入バル 3404600 203281.74 164.67% 0.1658%
<382A> iF米35H 2428 867.814 163.3% -0.001%
<9115> 明海G 1960900 561411.98 161.98% 0.1465%
<4659> エイジス 59800 77976.5 158.55% 0%
<2695> くら寿司 779000 660297.3 155.61% -0.0502%
<4431> スマレジ 535900 333190.14 153.87% -0.1022%
<1447> SAAFHD 429100 53419.34 148.44% 0.0771%
<2568> 上場NSQ 18236 64806.454 148.19% -0.0013%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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