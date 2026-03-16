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東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
*16:05JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、ゴム製品、電力・ガス業、繊維業なども下落。一方、水産・農林業が上昇率トップ。そのほか食料品、情報・通信業、倉庫・運輸関連業、卸売業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 水産・農林業 ／ 793.75 ／ 1.17
2. 食料品 ／ 2,612.94 ／ 0.77
3. 情報・通信業 ／ 6,800.5 ／ 0.42
4. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,822.38 ／ 0.32
5. 卸売業 ／ 6,112.46 ／ 0.20
6. 陸運業 ／ 2,296.89 ／ 0.06
7. 証券業 ／ 799.31 ／ 0.06
8. 不動産業 ／ 2,913.02 ／ -0.02
9. 精密機器 ／ 13,668.74 ／ -0.10
10. 化学工業 ／ 2,896.34 ／ -0.14
11. 金属製品 ／ 1,658.91 ／ -0.23
12. 空運業 ／ 224.47 ／ -0.23
13. 保険業 ／ 3,185.15 ／ -0.34
14. 機械 ／ 5,019.89 ／ -0.40
15. その他金融業 ／ 1,326.65 ／ -0.40
16. 電気機器 ／ 6,523.96 ／ -0.49
17. 鉱業 ／ 1,298.88 ／ -0.52
18. 海運業 ／ 2,137.43 ／ -0.53
19. 医薬品 ／ 4,172.47 ／ -0.59
20. パルプ・紙 ／ 667.68 ／ -0.62
21. サービス業 ／ 2,784.69 ／ -0.63
22. 小売業 ／ 2,274.23 ／ -0.78
23. 銀行業 ／ 553.87 ／ -0.92
24. その他製品 ／ 6,685.88 ／ -1.06
25. 輸送用機器 ／ 4,996.96 ／ -1.10
26. 建設業 ／ 2,919.58 ／ -1.19
27. ガラス・土石製品 ／ 2,064.98 ／ -1.27
28. 鉄鋼 ／ 760.38 ／ -1.33
29. 繊維業 ／ 910.21 ／ -1.36
30. 電力・ガス業 ／ 719.75 ／ -1.47
31. ゴム製品 ／ 5,235.11 ／ -1.55
32. 石油・石炭製品 ／ 2,911.68 ／ -2.10
33. 非鉄金属 ／ 5,635.49 ／ -2.43《CS》
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