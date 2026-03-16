*13:28JST ウルフパック戦術が日本へもたらすリスク―「株主利益」の美名に隠された経済安全保障の危機－（9）

以下は、株式会社実業之日本総合研究所が発表したレポートです。フィスコでは、株式会社実業之日本総合研究所と連携し、アクティビスト投資家やいわゆるウルフパック等による予期せぬ会社支配権の取得、株主提案、委任状争奪戦（プロキシーファイト）等に対応する買収防衛コンサルティング分野を含む、専門性の高い情報を投資家の皆様に向けて発信してまいります。

全9回に渡ってお届けする。

以下、「ウルフパック戦術が日本へもたらすリスク―「株主利益」の美名に隠された経済安全保障の危機－（8）」の続きとなる。

8.4 平時：支配の安定性を設計し、有事の時間制約に勝つ

有事対応は本質的に時間との戦いであり、平時において「支配権が急速に移転しにくい初期状態」を設計していなければ、株式の買い進めや委任状争奪が短期間で既成事実化する速度に、制度的審査や社内意思決定は追いつかない。とりわけ、重要インフラやコア技術を担う企業においては、政府側による投資審査・開示規制・執行強化のみでは十分とは言い難く、企業側が平時から講じるガバナンス設計や資本政策による支配安定の確保が、制度設計と車の両輪として機能する必要がある。

米国では、公開会社における差別的議決権構造の初期例として、1898年のInternational Silver Company が挙げられるなど、議決権に差異を設ける株式設計は長い歴史を有してきた。これらは必ずしも一貫して「複数議決権株（超議決権）」に限られるものではなく、無議決権株や議決権制限株を含む複数クラス株式（dual／multi-class stock）として展開されてきたが、共通する機能は、敵対的な支配権移転に対する耐性を資本構造として組み込む点にあった。

現代においては、こうした設計は特にテック企業で顕著であり、Alphabet（Google）やMeta(旧Facebook)をはじめ、多くの企業が、1株1票の普通株と、創業者・内部者に高い議決権を付与する株式クラスを併存させている。また、テック分野以外においても、Berkshire Hathawayのように投資単位の調整を目的として異なるクラスを発行する例や、Paramount Globalのように議決権株と無議決権株を併存させる例が存在し、業種横断的に複数クラス構造が用いられている。

もっとも重要なのは、これらの議決権構造の多くがIPO時点で将来の支配安定を見据えて設計されている一方で、上場後に新たな株式クラスを創設・再編し、結果として議決権配分を変更した事例も存在する点である。ただし、米国において上場後の議決権構造変更は原理的に自由ではなく、取引所規則や株主平等原則との関係で強い制約を受ける。そのため、実務上は、既存株主に対して経済的利益を不均等に毀損しないよう、プロラタ配分や無議決権株の導入といった慎重な設計が採られ、十分な開示や訴訟リスクへの対応と一体で実装されてきた。

この文脈において、譲渡時の自動転換条項（高議決権株が第三者に移転した場合の低議決権化）、一定期間後のサンセット条項、独立役員の関与、詳細な情報開示といった要素は、法的に一律に義務付けられているというよりも、市場規律、機関投資家の議決権行使方針、訴訟リスク等を背景に、「正当化のために望ましい設計」として採用されてきたものである。すなわち、株主平等原則は形式的には緩和され得るものの、その正当性は、濫用防止と少数株主保護の仕組みを組み込むことによって担保されてきた。

他方、オランダにおいては、友好的な財団等を活用した防衛スキームが制度運用として定着しており、有事における一時的な議決権の受け止めや、優先株発行を通じた防護メカニズムが、平時から準備されている点に特色がある。ここでは、有事発生後の対症療法ではなく、支配権が短期間で移転しにくい構造をあらかじめ組み込むことによって、取締役会や裁判所、監督当局が介入するための「時間を稼ぐ」ことが重視されている。

以上を踏まえると、日本においても、重要インフラやコア技術を担う企業に限定した例外的枠組みとして、支配権の安定性を高める制度設計を検討する余地があると考えられる。ただし、その際の要点は、一般論としての経営者保身や買収防衛の容認ではない。第一に、対象を安全保障上・社会的に重要な企業に限定すること、第二に、導入および維持に当たって厳格な要件を課すこと（十分な情報開示、譲渡時における自動転換、期限付きサンセット〔一定の措置・権限を恒久化せず、所定の期限までに再検証・再承認がなされない限り自動的に効力を失わせる設計〕、独立社外役員の関与等）を課すこと、第三に、少数株主保護と市場規律を同時に確保することである。

このような平時の設計がなされていれば、ウルフパック型の協調的持分集積が短時間で支配権を既成事実化しようとする局面においても、会社側は、あらかじめ確保していた支配安定の構造を基盤として、必要な投資審査、執行措置、司法的判断へと時間をつなぐことが可能となる。重要なのは、支配の固定化そのものではなく、国家的・社会的に重要な企業について、不可逆的な支配権移転が生じる前に、正当な判断プロセスを機能させるための制度的余裕を確保する点にある。

9．結語

本稿で示したとおり、ウルフパック戦術の本質は、法制度が前提としてきた「形式上の独立」と「実質の協調」のギャップを突き、短期間で議決権の既成事実化へ至り得る点にある。さらに今日の地経学環境においては、企業統治上の攻防が、出口局面や投資主体の変質を契機として国家重要基盤のリスクへ「転換」し得る。

したがって必要なのは、単発の規制強化ではなく、入口（見抜く）・有事（止める）・出口（戻す）・平時（備える）を連結した多層の設計である。資本市場の自由と国家安全保障は対立概念ではない。むしろ、透明性と抑止力を高めることこそが、市場の信認を長期的に維持する前提条件となる。《RS》