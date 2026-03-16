*12:23JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドルに買戻し

16日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。159円73銭から159円25銭まで下落後は、159円半ばに戻した。原油相場の下落でドル売りに振れる場面もあったが、NY原油先物(WTI)は1バレル＝100ドルを目指す展開となり、ドルに買戻しが強まった。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は159円25銭から159円73銭、ユ-ロ・円は182円29銭から182円73銭、ユ-ロ・ドルは1.1419ドルから1.1456ドル。

【要人発言】

・トランプ米大統領

「習・中国国家主席との首脳会談を延期する可能性」

「NATOに対し、対イラン作戦において米国を支援するよう求めた」

「同盟諸国が協力を怠るなら、NATOは厳しい未来に直面することになると警告」

「ホルムズ海峡の封鎖解除に向けて、中国の協力を期待」

「イランのカーグ島に対し、新たな攻撃を開始する準備」」

・高市首相

「（原油高対策）中東情勢次第で今年度予備費の活用、否定されない」」

・片山財務相

「為替について、緊張感を持ち、断固たる措置を含めた姿勢でいる」

「為替の水準にはコメントできない」

「為替含めたマーケットは非常に乱高下」

・ウィリスNZ財務相

「燃料税を引き下げる計画はないことを改めて表明」

「家計に対するいかなる支援策も、実施する場合は一時的な措置に留める」

「燃料価格が非常に過重な負担となった場合にのみ、支援を検討」

「最悪のシナリオにおいても、インフレのピークは3.7％になると予測」

「必要に応じて、銀行が各企業の資金繰りなどを支援するだろう」

【経済指標】

・中国・2月小売売上高：年初来前年比+2.8％（予想：+2.5％）

・中国・2月鉱工業生産：年初来前年比+6.3％（予想：+5.3％）

・中国・2月調査失業率：5.3％（予想：5.1％）《TY》