*11:40JST ＦＪネクストホールディングス---「ガーラ・レジデンス」に品質基準「Co.Da.Wa.Rism」導入

ＦＪネクストホールディングス＜8935＞は12日、子会社であるＦＪネクストレジデンシャルが自社開発マンション「ガーラ・レジデンス」シリーズの設備・仕様に新たな品質基準「Co.Da.Wa.Rism（こだわり住む）」を導入すると発表した。

「Co.Da.Wa.Rism」は、これまで同社グループが開発分譲してきた自社ブランドマンション「ガーラ・レジデンス」シリーズで蓄積してきたノウハウを基に、商品企画へ反映させる取り組みである。具体的には「自由度の高い空間設計」「細部までこだわった収納」「誰もが使いやすいユニバーサルデザイン」などの特徴をより高い水準へと昇華し、今後の商品企画に適時的確に反映させる。

同サービスでは、従来のマンションづくりを「アナログ視点」で見つめ直し、ユーザーが本当に求めている製品や品質を提供することを目的とする。顧客の声や体験、ニーズを収集し、商品設計の構想・企画に反映したうえで商品化・提供へつなげる事業スキームを構築する。

これにより、自社開発マンションの品質の継続的なアップデートを実現するとともに、マンションを通じてより豊かな暮らしの提供につなげ、ユーザーに寄り添ったマンションづくりの実現を図る。《KM》