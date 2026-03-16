*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2日本ギア工業、タイミー、共栄タンカーなど

銘柄名<コード>13日終値⇒前日比

ベイカレント＜6532＞ 4307 -308

SaaS系銘柄の上値も重く見切り売りが優勢。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 5332 -237

米SOX指数の下落などが売り材料視される。

荏原製作所＜6361＞ 4835 -251

半導体株安の流れが影響へ。

日産自動車＜7201＞ 364.6 -16.8

ホンダの大幅赤字決算で警戒感が波及も。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 3578 -170

ジェフリーズ証券では投資判断を格下げ。

大同メタル工業＜7245＞ 952 -35

売出による需給悪化懸念が続く。

鎌倉新書＜6184＞ 489 -17

連続大幅増益ガイダンスにもサプライズが限定的で。

宝HD＜2531＞ 1400 -42

バイオ関連株の下落が引き続き売り材料か。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 4575 -195

半導体株安の流れに引きずられる。

大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2601 -116

米ボーイングの株価下落もマイナス材料視で。

三井ハイテック＜6966＞ 641 -28

今期減益見通しなど引き続きネガティブ視で。

日本マイクロニクス＜6871＞ 10770 -230

半導体株安の流れが波及する。

リベルタ＜4935＞ 279 -57

新株予約権発行による潜在的な希薄化を嫌気。

住石HD＜1514＞ 1138 +150

原油高騰続く中で石炭活用拡大に期待。

日本ギア工業＜6356＞ 1953 +285

原油高で原発関連にも関心向かう。

東京衡機＜7719＞ 772 +100

原発関連としての物色があらためて強まる。

共栄タンカー＜9130＞ 2599 +500

タンカー市況の上昇期待が続く。

ウエストHD＜1407＞ 1871 +161

原油高で再エネ関連に関心が高まり。

マイポックス＜5381＞ 959 +101

半導体ウェハの12インチ受託加工へ本格参入と発表。

PRISMBio＜206A＞ 215 +22

米Receptor.AIと創薬提携契約。

VALUENEX<4422> 408 +80

上期営業利益が0.61億円。前年同期の1.26億円の赤字から黒字に転じる。

Pアンチエイジ<4934> 662 -102

上期営業利益が6.26億円。第1四半期の5.75億円から伸び悩み。

タイミー<215A> 1295 +125

26年4月期業績予想を上方修正。

坪田ラボ<4890> 413 -12

12日まで連騰の反動安。

リッジアイ<5572> 2273 +98

26年7月期利益予想を上方修正。

SBIグループからのAI関連プロジェクト大型受注も発表。

GEI<9212> 394 -66

12日ストップ高の反動安。

エクサウィザーズ<4259> 683 +57

26年3月期業績予想を上方修正。

GNI<2160> 3145 -385

11日高値でひとまず達成感。

GLOE<9565> 819 +50

第1四半期営業利益が0.49億円。前年同期の0.01億円から伸長。《CS》