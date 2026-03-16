*06:30JST 今日の注目スケジュール：中新築住宅価格、中小売売上高、中鉱工業生産指数など

＜国内＞

10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)



＜海外＞

10:30 中・新築住宅価格(2月) -0.37％

10:30 中・中古住宅価格(2月) -0.54％

11:00 中・小売売上高(2月) 2.1％

11:00 中・鉱工業生産指数(2月) 5.0％

11:00 中・固定資産投資(都市部)(2月) -4.2％

11:00 中・調査失業率(2月) 5.1％

11:00 中・不動産投資(2月) -19.3％

11:00 中・住宅不動産販売(2月)

15:30 印・卸売物価指数(2月) 2.00％ 1.81％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.04％

20:25 ブ・週次景気動向調査

21:30 加・消費者物価指数(2月) 1.9％ 2.3％

21:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(3月) 3.9 7.1

22:15 米・鉱工業生産指数(2月) 0.2％ 0.7％

23:00 米・NAHB住宅市場指数(3月) 37 36

27:00 ブ・貿易収支(先週) 18.05億ドル



印・失業率(2月) 5.0％

欧・欧州連合(欧)外相理事会

NVIDIA GTC AIカンファレンス&エキスポ(19日まで)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》