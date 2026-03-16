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今日の注目スケジュール：中新築住宅価格、中小売売上高、中鉱工業生産指数など

2026年3月16日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中新築住宅価格、中小売売上高、中鉱工業生産指数など
＜国内＞
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)


＜海外＞
10:30　中・新築住宅価格(2月)　　-0.37％
10:30　中・中古住宅価格(2月)　　-0.54％
11:00　中・小売売上高(2月)　2.1％
11:00　中・鉱工業生産指数(2月)　5.0％
11:00　中・固定資産投資(都市部)(2月)　-4.2％
11:00　中・調査失業率(2月)　5.1％
11:00　中・不動産投資(2月)　-19.3％
11:00　中・住宅不動産販売(2月)
15:30　印・卸売物価指数(2月)　2.00％　1.81％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.04％
20:25　ブ・週次景気動向調査
21:30　加・消費者物価指数(2月)　1.9％　2.3％
21:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(3月)　3.9　7.1
22:15　米・鉱工業生産指数(2月)　0.2％　0.7％
23:00　米・NAHB住宅市場指数(3月)　37　36
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　18.05億ドル


印・失業率(2月)　　5.0％

欧・欧州連合(欧)外相理事会

NVIDIA GTC AIカンファレンス&エキスポ(19日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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