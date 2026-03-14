*09:49JST NY債券：米長期債相場は弱含み、原油先物の再上昇を意識

13日の米国長期債相場は弱含み。米商務省がこの日発表した1月の個人消費支出（PCE）価格指数は前月比＋0.3％、前年比＋2.8％。1月のコア指数は前年比＋3.1％だった。市場予想と一致したが、原油先物の再上昇を意識して長期債利回りは底堅い動きを保った。年内における利下げ確率は低下し、イールドカーブはスティープニング気配で推移。

CMEのFedWatchツールによると、13日時点で4月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.50-3.75％となる確率は95％程度。6月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.50-3.75％となる確率は77％程度。10年債利回りは4.257％近辺で取引を開始し、米国市場の前半にかけて4.232％近辺まで低下したが、原油先物の上昇を意識して4.289％近辺まで上昇し、取引終了時点にかけて4.277％近辺で推移。

イールドカーブはスティープニング。2年－10年は56.20bp近辺、2－30年は118.90bp近辺で引けた。2年債利回りは3.72％(前日比：-2bp)、10年債利回りは4.28％（前日比+2bp)、30年債利回りは、4.90％(前日比：+2bp)で取引を終えた。《MK》