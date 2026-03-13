*16:26JST 3月13日本国債市場：債券先物は131円79銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付131円99銭 高値131円99銭 安値131円72銭 引け131円79銭

2年 1.265％

5年 1.656％

10年 2.229％

20年 3.089％



13日の債券先物6月限は131円99銭で取引を開始し、131円79銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.74％、10年債は1.27％、30年債は4.90％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.95％、英国債は4.77％、オーストラリア10年債は4.95％、NZ10年債は4.65％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・16：00 英・1月鉱工業生産（予想：前月比＋0.3％、12月：－0.9％）

・16：00 英・1月商品貿易収支（予想：－222億ポンド、12月：－227.24億ポンド）

・19：00 ユーロ圏・1月鉱工業生産（予想：前月比＋0.6％、12月：－1.4％）

・21：30 加・2月失業率（予想：6.6％、1月：6.5％）

・21：30 米・10-12月期国内総生産改定値（予想：前期比年率＋1.4％）

・21：30 米・1月コアPCE価格指数（12月：前年比＋3.0％）

・21：30 米・1月個人所得（12月：前月比＋0.3％）

・21：30 米・1月個人消費支出（12月：前月比＋0.3％）

・21：30 米・1月耐久財受注（12月：前月比－1.4％）

・23：00 米・3月ミシガン大学消費者信頼感指数（2月：56.6）

・23：00 米・1月JOLTS求人件数（12月：654.2万件）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》