山陽電鉄など／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜7709＞ ;クボテック;860%;45600;9.81;172;-3 ＜5269＞ ;日コンクリ;343%;522800;0.37;331;-5 ＜3178＞ ;チムニー;266%;42500;0.36;1292;-12 ＜2497＞ ;ＵＮＩＴＥＤ;258%;59000;0.91;548;-3 ＜4442＞ ;バルテス;238%;47400;8.39;439;-8 ＜6078＞ ;バリューＨＲ;219%;53600;0.41;1391;-4 ＜7038＞ ;フロンティアM;211%;30400;2.05;553;-4 ＜3397＞ ;トリドール;204%;497700;0.33;4248;-50 ＜9052＞ ;山陽電鉄;201%;87600;0.07;2015;-20 ＜6073＞ ;アサンテ;179%;47100;0.15;1567;-5 ＜155A＞ ;情報戦略;160%;67500;4.51;904;-8 ＜6848＞ ;東亜ＤＫＫ;156%;4200;12.38;915;0 ＜4167＞ ;ココペリ;151%;10900;13.23;277;-4 ＜9405＞ ;朝日放送HD;144%;285800;0.39;918;-23 ＜2936＞ ;ベースフード;142%;40000;16.64;334;-6 ＜3992＞ ;ニーズウェル;123%;233800;0.73;545;4 ＜9900＞ ;サガミHD;122%;157800;0.04;1809;-21 ＜7421＞ ;カッパクリエ;122%;69600;0.04;1606;1 ＜3679＞ ;じげん;116%;526900;0.62;429;-6 ＜3710＞ ;ジョルダン;100%;200;36.00;598;-1
[コメント]山陽電鉄＜9052＞は信用倍率0.07倍と売り長で推移している。《FA》
