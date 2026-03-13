*13:31JST 米国株見通し：下げ渋りか、調整の買戻しに期待

（13時30分現在）

S&P500先物 6,698.75（+21.25）

ナスダック100先物 24,609.75（+49.75）



米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は堅調、NYダウ先物は183ドル高。原油相場はやや失速し、本日の米株式市場は買い先行となりそうだ。



前営業日のNY市場は大幅安。739ドル安のダウは47000ドルを下抜け46677ドルに沈み、S&Pとナスダックも1％超下落。中東紛争の長期化懸念で原油相場が強含み、スタグフレーションへの思惑から幅広く売られた。ノンバンク融資をめぐる不安から、ゴールドマン・サックス証券をはじめ金融も売り込まれた。また、来週開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)は政策金利据え置きが織り込まれており、買いが入りづらい地合いとなった。



本日は下げ渋りか。米国とイスラエルによるイランへの攻撃開始と、イランによる周辺国への報復で中東情勢はますます不安定化し、戦闘長期化懸念が広がれば売りが続くだろう。また、ノンバンク融資の問題も注目され、金融株売りなら相場を圧迫しそうだ。ただ、今晩発表のコアPCE価格指数は市場観測通り前年比で加速が示されればスタグフレーションを警戒した売りも加わるものの、前日までの急激な下落で、値ごろ感による買戻しが相場を下支えする可能性はあろう。《TY》