*12:57JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続落、アドバンテストが1銘柄で約225円分押し下げ

13日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり94銘柄、値下がり128銘柄、変わらず3銘柄となった。

日経平均は大幅続落。666.56円安の53786.40円（出来高概算15億4296万株）で前場の取引を終えている。

前日12日の米国株式市場は大幅下落。ダウ平均は739.42ドル安の46677.85ドル、ナスダックは404.15ポイント安の22311.98で取引を終了した。イラク水域でタンカーがイランの攻撃を受けるなどイラン戦争の激化・長期化が警戒され、寄り付き後、下落。イランの新最高指導者の声明を受け、ホルムズ海峡が当面閉鎖される可能性が強まり原油価格が一段と上昇するに連れ、相場は続落した。プライベートクレジットを巡る懸念も根強くさらなる売り圧力となり、終日売りが先行。終盤にかけて、下げ幅を拡大した。

米株市場を横目に、3月13日の日経平均は865.66円安の53587.30円と続落して取引を開始した。前場中ごろにかけてじりじりと下げ幅を縮小したが買いは続かず、マイナス圏で軟調推移となった。昨日の米株式市場で主要指数が大幅に下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、内外で長期金利が上昇しており、株価を抑える要因となったほか、中東情勢や原油価格の先行き不透明感が継続し、投資家心理を慎重にさせた。

個別では、レーザーテック＜6920＞、テルモ＜4543＞、信越化学工業＜4063＞、日産化学＜4021＞、KDDI＜9433＞、三菱商事＜8058＞、丸紅＜8002＞、三井物産＜8031＞、伊藤忠商事＜8001＞、コナミグループ＜9766＞、セコム＜9735＞、コムシスホールディングス＜1721＞、良品計画＜7453＞、古河電気工業＜5801＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテスト＜6857＞、東京エレクトロン＜8035＞、ディスコ＜6146＞、ソフトバンクグループ＜9984＞、ファーストリテイリング＜9983＞、TDK＜6762＞、村田製作所<6981>、ファナック<6954>、トヨタ自動車<7203>、ホンダ<7267>、スズキ<7269>、第一三共<4568>、リクルートホールディングス<6098>、ベイカレント<6532>、荏原<6361>などの銘柄が下落。

業種別では、輸送用機器、空運業、機械などが下落した一方で、鉱業、卸売業、石油・石炭製品などが上昇した。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約225円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、東エレク＜8035＞、ファーストリテ＜9983＞、ファナック<6954>、TDK＜6762＞、ホンダ<7267>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはレーザーテック＜6920＞となり1銘柄で日経平均を約15円押し上げた。同2位は三菱商＜8058＞となり、コナミG＜9766＞、テルモ＜4543＞、信越化＜4063＞、丸紅＜8002＞、セコム＜9735＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 53786.40(-666.56)

値上がり銘柄数 94(寄与度+158.32)

値下がり銘柄数 128(寄与度-824.88)

変わらず銘柄数 3



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6920＞ レーザーテック 37500 1150 15.38

＜8058＞ 三菱商事 5243 123 12.33

＜9766＞ コナミG 20725 300 10.03

＜4543＞ テルモ 2082 37.5 10.03

＜4063＞ 信越化 6447 46 7.69

＜8002＞ 丸紅 5585 210 7.02

＜9735＞ セコム 5980 104 6.95

＜4021＞ 日産化学 6421 143 4.78

＜8031＞ 三井物産 5862 70 4.68

＜9433＞ KDDI 2638 11.5 4.61

＜1721＞ コムシスHD 5393 119 3.98

＜7453＞ 良品計画 3738 54 3.61

<7741> HOYA 27900 195 3.26

<3382> 7＆iHD 2060 31.5 3.16

＜8001＞ 伊藤忠商事 2069.5 15.5 2.59

<2914> JT 5727 67 2.24

<7832> バンナムHD 4270 22 2.21

＜5801＞ 古河電気工業 29585 655 2.19

<7974> 任天堂 10215 65 2.17

<4507> 塩野義製薬 3424 20 2.01



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 23655 -845 -225.96

＜9984＞ ソフトバンクG 3568 -180 -144.40

＜8035＞ 東エレク 38430 -1320 -132.37

＜9983＞ ファーストリテ 64840 -330 -26.47

<6954> ファナック 6075 -150 -25.07

＜6762＞ TDK 2132.5 -40 -20.06

<7267> ホンダ 1361.5 -87 -17.45

＜6146＞ ディスコ 68950 -2290 -15.31

<6098> リクルートHD 6402 -114 -11.43

<7203> トヨタ自動車 3402 -65 -10.86

<4568> 第一三共 2810.5 -89.5 -8.97

<6532> ベイカレント 4350 -265 -8.86

<6361> 荏原製作所 4824 -262 -8.76

<7269> スズキ 1972 -64.5 -8.62

<6981> 村田製作所 3627 -93 -7.46

<7735> SCREEN 18580 -515 -6.89

<6273> SMC 66510 -1860 -6.22

<6971> 京セラ 2546.5 -22.5 -6.02

<6367> ダイキン工業 19255 -165 -5.52

<6902> デンソー 1963 -40 -5.35《CS》