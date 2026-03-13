イード　「レスポンス」ビジネス会員が4万人を突破

関連記事
イード＜6038＞は12日、同社が運営する自動車総合情報プラットフォーム「レスポンス」のビジネス会員登録数が4万人を突破したと発表した。
レスポンスビジネス会員は、自動車メーカーや大手サプライヤーなど業界中核企業の利用が拡大している法人向け情報サービスで、自動車・モビリティ分野の専門情報を提供している。
同サービスでは、業界キーマンが登壇するビジネスセミナーを提供しており、オンライン形式で毎月4回以上開催している。人気シリーズ「中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイト」はSeason4となり、「デジタルカーがつくるSUBARUの未来」「トヨタの考えるSDV」などのテーマで開催された。このほか、CES調査報告や中国自動車メーカー分析、AI・ロボティクス動向など、自動車業界の重要トピックスを取り上げている。
また、EVやSDV、ソフトウェア、自動運転、バッテリー・充電インフラなどをテーマとしたリスキリング講座を提供しており、1講座約30分で全60講座を視聴できる。
加えて、中国やインドなど海外市場を含む調査レポート、会員限定記事、メールマガジンを通じて、企業の戦略立案や事業推進に必要な情報を継続的に提供している。《KM》
