出来高変化率ランキング（10時台）～マイポックス、WASHハウスなどがランクイン

2026年3月13日 10:48

記事提供元：フィスコ

*10:48JST 出来高変化率ランキング（10時台）～マイポックス、WASHハウスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月13日　10:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜206A＞ PRISMBio　 2099000 　76736.04　 199.4% 0.1606%
＜383A＞ MXSSP500　　109510 　50174.928　 187.28% 0.0004%
＜5381＞ マイポックス　　　　1279200 　243747.56　 167.4% 0.1037%
＜6537＞ WASHハウス　　　214700 　19498.7　 139.44% 0.0489%
＜5262＞ 日ヒューム　　　　　1883300 　737448.72　 122.74% -0.0552%
＜3290＞ Oneリート　　　　19440 　592115.36　 96.92% -0.0217%
＜382A＞ iF米35H　　　　555 　354.342　 91.83% -0.0015%
＜7743＞ シード　　　　　　　539700 　119672.66　 80.28% 0.0371%
＜1407＞ ウエストHD　　　　777300 　586052.5　 80.16% 0.1122%
＜1433＞ ベステラ　　　　　　268900 　130449.2　 79.55% -0.089%
＜4935＞ リベルタ　　　　　　887400 　110493.2　 75.27% -0.1428%
＜4664＞ RSC　　　　　　　614500 　280835.4　 70.23% 0.0549%
＜2620＞ iS米債13　　　　697120 　107267.919　 70.07% -0.0005%
＜1569＞ TPX－1倍　　　　235670 　105674.885　 68.6% 0.0048%
＜6613＞ QDレーザ　　　　　10592600 　7079043.22　 68.28% 0.089%
＜3315＞ 日本コークス　　　　13084600 　829704.22　 66.8% 0.1393%
＜215A＞ タイミー　　　　　　4995500 　3170688.38　 60.24% 0.0982%
＜8139＞ ナガホリ　　　　　　10900 　19684.76　 55.52% 0.0173%
＜9564＞ FCE　　　　　　　112000 　37647.6　 48.38% -0.0363%
＜3687＞ フィックスタース　　1280600 　1026545.32　 47.32% 0.0557%
<2569> 上場NSQヘ　　　　59999 　108676.662　 47.16% -0.0051%
<315A> GX銀高配　　　　　275187 　223594.501　 44.93% -0.0069%
<8142> トーホー　　　　　　267600 　214060.88　 43.31% 0.0469%
<3913> GreenBee　　42000 　25801.04　 42.81% 0.0659%
<6403> 水道機　　　　　　　26200 　80903.3　 37.11% 0%
<4045> 東亜合成　　　　　　612200 　707181　 35.96% 0.0023%
<2630> MXS米株ヘ　　　　5995 　53243.429　 34.98% -0.0028%
<4979> OATアグリオ　　　130900 　252319.6　 25.05% 0.0362%
<7378> アシロ　　　　　　　148200 　209293.68　 24.48% 0.0237%
<485A> パワーエックス　　　2051400 　7480906　 24.36% 0.1379%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

