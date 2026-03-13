*10:48JST 出来高変化率ランキング（10時台）～マイポックス、WASHハウスなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [3月13日 10:15 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜206A＞ PRISMBio 2099000 76736.04 199.4% 0.1606%

＜383A＞ MXSSP500 109510 50174.928 187.28% 0.0004%

＜5381＞ マイポックス 1279200 243747.56 167.4% 0.1037%

＜6537＞ WASHハウス 214700 19498.7 139.44% 0.0489%

＜5262＞ 日ヒューム 1883300 737448.72 122.74% -0.0552%

＜3290＞ Oneリート 19440 592115.36 96.92% -0.0217%

＜382A＞ iF米35H 555 354.342 91.83% -0.0015%

＜7743＞ シード 539700 119672.66 80.28% 0.0371%

＜1407＞ ウエストHD 777300 586052.5 80.16% 0.1122%

＜1433＞ ベステラ 268900 130449.2 79.55% -0.089%

＜4935＞ リベルタ 887400 110493.2 75.27% -0.1428%

＜4664＞ RSC 614500 280835.4 70.23% 0.0549%

＜2620＞ iS米債13 697120 107267.919 70.07% -0.0005%

＜1569＞ TPX－1倍 235670 105674.885 68.6% 0.0048%

＜6613＞ QDレーザ 10592600 7079043.22 68.28% 0.089%

＜3315＞ 日本コークス 13084600 829704.22 66.8% 0.1393%

＜215A＞ タイミー 4995500 3170688.38 60.24% 0.0982%

＜8139＞ ナガホリ 10900 19684.76 55.52% 0.0173%

＜9564＞ FCE 112000 37647.6 48.38% -0.0363%

＜3687＞ フィックスタース 1280600 1026545.32 47.32% 0.0557%

<2569> 上場NSQヘ 59999 108676.662 47.16% -0.0051%

<315A> GX銀高配 275187 223594.501 44.93% -0.0069%

<8142> トーホー 267600 214060.88 43.31% 0.0469%

<3913> GreenBee 42000 25801.04 42.81% 0.0659%

<6403> 水道機 26200 80903.3 37.11% 0%

<4045> 東亜合成 612200 707181 35.96% 0.0023%

<2630> MXS米株ヘ 5995 53243.429 34.98% -0.0028%

<4979> OATアグリオ 130900 252319.6 25.05% 0.0362%

<7378> アシロ 148200 209293.68 24.48% 0.0237%

<485A> パワーエックス 2051400 7480906 24.36% 0.1379%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》