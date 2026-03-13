*10:14JST 酒井重工業---2026年3月期通期連結業績予想の修正

酒井重工業＜6358＞は12日、2026年3月期通期連結業績予想の修正を発表した。

修正後の通期連結業績予想は、売上高266.00億円（前回予想比5.0％減）、営業利益10.50億円（同16.0％減）、経常利益10.30億円（同17.6％減）、親会社株主に帰属する当期純利益15.00億円（同66.7％増）、1株当たり当期純利益175.28円としている。

売上高、営業利益、経常利益の修正理由については、世界的に建設機械市場は底入れ基調に推移したものの強い需要回復には至らず、売上高が前回予想を下回る見通しとなったためとしている。売上高の減少に伴い、営業利益および経常利益を下方修正した。

一方、親会社株主に帰属する当期純利益は、政策保有株式の保有額を連結純資産の20％未満とする方針に基づき、投資有価証券の売却益を特別利益として計上する見込みとなったことから上方修正した。また、期末配当予想は前回予想通り1株当たり105円に据え置く。《KM》