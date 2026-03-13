*06:45JST 12日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は大幅下落、中東紛争の激化・長期化や原油高を警戒

■NY株式：米国株式市場は大幅下落、中東紛争の激化・長期化や原油高を警戒

米国株式市場は大幅下落。ダウ平均は739.42ドル安の46677.85ドル、ナスダックは404.15ポイント安の22311.98で取引を終了した。

イラク水域でタンカーがイランの攻撃を受けるなどイラン戦争の激化・長期化が警戒され、寄り付き後、下落。イランの新最高指導者の声明を受け、ホルムズ海峡が当面閉鎖される可能性が強まり原油価格が一段と上昇するに連れ、相場は続落した。プライベートクレジットを巡る懸念も根強くさらなる売り圧力となり、終日売りが先行。終盤にかけて、下げ幅を拡大し、終了した。セクター別ではエネルギーが上昇した一方、運輸が下落。

エネルギー資源会社のオキシデンタル・ペトロリアム（OXY）は原油高の恩恵を受けた収益増期待に加え、アナリストが投資判断を2段階引き上げ、上昇。

肥料メーカーのモザイク（MOS）やCFインダストリーズ・ホールディングス（CF）はホルムズ海峡閉鎖による供給ひっ迫で商品価格が上昇したため利益拡大期待に、それぞれ上昇。オンライン手合い系アプリケーションを提供するバンブル（BMBL）は第4四半期決算の売上や第1四半期の見通しが予想を上回り上昇。

スポーツ用品小売りのディックス・スポーティング・グッズ（DKS）は第4四半期決算で調整後の1株利益が予想を上回り、フットロッカーブランドの回復期待に、買われた。ディスカウント小売りのダラー・ゼネラル（DG）は四半期決算で示された通期や長期見通しが冴えず、下落。食品会社のゼネラル・ミルズ（GIS）は原料コスト高を理由にアナリストが投資判断を引き下げ下落。

ソフトウエアメーカーのアドビ（ADBE）は取引終了後に第1四半期決算を発表。調整後の1株当たり利益や第2四半期の見通しが予想を上回ったが、最高経営責任者（CEO）の退任が発表され、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）



■NY為替：米経済の強い指標や原油高でドル続伸

12日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円70銭から159円43銭まで上昇し、159円36銭で引けた。1月貿易赤字が予想以上に縮小、米先週分新規失業保険申請件数が予想を下回ったほか、1月住宅着工件数も予想を上回り、労働市場や成長の底堅さが証明され、ドル買いが優勢となった。また、イランの新最高指導者が声明で、ホルムズ海峡の閉鎖を維持する方針を表明し供給ひっ迫懸念に原油価格が一段と上昇。インフレ懸念に長期金利上昇に伴うドル買いがさらに加速した。

ユーロ・ドルは1.1550ドルから1.1510ドルへ下落し、1.1511ドルで引けた。ユーロ・円は183円22銭まで下落後、183円62銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3399ドルから1.3338ドルへ下落した。ドル・スイスは0.7810フランから0.7864フランまで上昇した。

■NY原油：大幅高、ホルムズ海峡の早期再開は困難との見方

12日のNY原油先物4月限は大幅高。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比＋8.48ドル（＋9.72％）の95.73ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは88.61－97.19ドル。国際エネルギー機関（IEA）は過去最大規模となる石油備蓄4億バレルの緊急放出を承認したが、イランに?よる石油タンカーへの攻撃が相次いだことやホルムズ海峡がすみやかに再開される保証はないことから、一時97.19ドルまで買われた。通常取引終了後の時間外取引では主に96ドルを挟んだ水準で推移。

■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 47.13ドル -1.39ドル（-2.86％）

モルガン・スタンレー（MS） 154.37ドル -6.52ドル（-4.05％）

ゴールドマン・サックス（GS）787.52ドル -36.24ドル（-4.39％）

インテル（INTC） 45.25ドル -2.73ドル（-5.68％）

アップル（AAPL） 255.76ドル -5.05ドル（-1.93％）

アルファベット（GOOG） 303.21ドル -5.21ドル（-1.68％）

メタ（META） 638.18ドル -16.68ドル（-2.54％）

キャタピラー（CAT） 700.69ドル -6.90ドル（-0.97％）

アルコア（AA） 65.93ドル -0.43ドル（-0.64％）

ウォルマート（WMT） 125.33ドル +1.84ドル（+1.48％）《YY》