今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米GDP改定値、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など

2026年3月13日 06:30

記事提供元：フィスコ

＜国内＞


＜海外＞
16:00　英・鉱工業生産指数(1月)　　-0.9％
16:00　英・商品貿易収支(1月)　　-227.24億ポンド
19:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(1月)　0.5％　-1.4％
21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(1月)　　-0.4％
21:30　米・GDP改定値(10-12月)　1.4％　1.4％
21:30　米・耐久財受注(1月)　0.4％　-1.4％
21:30　米・個人所得(1月)　0.5％　0.3％
21:30　米・個人消費支出(1月)　0.3％　0.4％
21:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(1月)　3.1％　3.0％
21:30　加・失業率(2月)　6.6％　6.5％
23:00　米・JOLT求人件数(1月)　　654.2万件
23:00　米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(3月)　56.3　56.6


印・外貨準備高(先週)

印・輸出(2月、16日までに)　　0.6％

印・輸入(2月、16日までに)　　19.2％

印・貿易収支(2月、16日までに)　　-346.78億ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

