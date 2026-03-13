*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米GDP改定値、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など

＜国内＞



＜海外＞

16:00 英・鉱工業生産指数(1月) -0.9％

16:00 英・商品貿易収支(1月) -227.24億ポンド

19:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(1月) 0.5％ -1.4％

21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高(1月) -0.4％

21:30 米・GDP改定値(10-12月) 1.4％ 1.4％

21:30 米・耐久財受注(1月) 0.4％ -1.4％

21:30 米・個人所得(1月) 0.5％ 0.3％

21:30 米・個人消費支出(1月) 0.3％ 0.4％

21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(1月) 3.1％ 3.0％

21:30 加・失業率(2月) 6.6％ 6.5％

23:00 米・JOLT求人件数(1月) 654.2万件

23:00 米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(3月) 56.3 56.6



印・外貨準備高(先週)

印・輸出(2月、16日までに) 0.6％

印・輸入(2月、16日までに) 19.2％

印・貿易収支(2月、16日までに) -346.78億ドル



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》