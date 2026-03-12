ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～ユシロ、ピクセラなどがランクイン

2026年3月12日 14:21

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:21JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ユシロ、ピクセラなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[3月12日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

3647　アスリナ　9703600　53599.58　344.60%　+7.14%
8995　誠建設　69200　9320.18　281.68%　+18.18%
3358　Trailhea　9388300　123981.62　275.91%　+2.63%
6666　リバーエレテク　4482400　375984.68　262.16%　+4.00%
4960　ケミプロ　1020800　89332.74　242.37%　+14.68%
4890　坪田ラボ　7677900　302468.28　240.49%　+23.18%
1711　SDSHD　711000　46613.52　167.92%　+8.96%
1844　大盛工業　2225700　334625.48　148.75%　+8.86%
382A　iF米35H　241　600.391　146.17%　-0.30%
180A　GX超長米　2304170　146866.215　144.12%　-1.06%
3083　スターシーズ　485300　114028.62　139.20%　+5.12%
2620　iS米債13　649490　62073.501　137.39%　+0.48%
5013　ユシロ　130200　115608.5　136.84%　-7.65%
4237　フジプレアム　597000　75292.18　131.68%　+6.31%
5844　京都FG　4326100　6425944.7　117.81%　+6.07%
5032　ANYCOLOR　5342700　5508943　116.29%　-16.48%
5461　中部鋼　1593000　1163421　115.56%　+3.16%
4893　ノイルイミューン　2719100　130734.64　113.27%　+7.97%
6731　ピクセラ　3235800　43247.26　111.59%　+16.27%
179A　GX超米H　1348620　101157.153　108.93%　-1.64%
343A　IACEトラベ　47500　26435.6　107.74%　+4.88%
313A　iSSP500T　388110　27929.028　103.95%　-0.46%
4031　片倉コープ　452000　171907.28　102.06%　+12.36%
9046　神電鉄　41500　43055.1　95.89%　+1.87%
4075　ブレインズ　1448900　726229.82　92.46%　+16.02%
6535　アイモバイル　294000　64702.12　85.95%　-1.90%
9130　共栄タ　2450100　2007569.26　84.28%　+19.36%
1436　グリーンエナシ　169900　254859.4　84.21%　+19.12%
2734　サーラ　967900　431373.18　82.52%　-1.65%
4410　ハリマ化成G　138300　62559.04　82.44%　0.00%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事