*14:21JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ユシロ、ピクセラなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [3月12日 13:15 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

3647 アスリナ 9703600 53599.58 344.60% +7.14%

8995 誠建設 69200 9320.18 281.68% +18.18%

3358 Trailhea 9388300 123981.62 275.91% +2.63%

6666 リバーエレテク 4482400 375984.68 262.16% +4.00%

4960 ケミプロ 1020800 89332.74 242.37% +14.68%

4890 坪田ラボ 7677900 302468.28 240.49% +23.18%

1711 SDSHD 711000 46613.52 167.92% +8.96%

1844 大盛工業 2225700 334625.48 148.75% +8.86%

382A iF米35H 241 600.391 146.17% -0.30%

180A GX超長米 2304170 146866.215 144.12% -1.06%

3083 スターシーズ 485300 114028.62 139.20% +5.12%

2620 iS米債13 649490 62073.501 137.39% +0.48%

5013 ユシロ 130200 115608.5 136.84% -7.65%

4237 フジプレアム 597000 75292.18 131.68% +6.31%

5844 京都FG 4326100 6425944.7 117.81% +6.07%

5032 ANYCOLOR 5342700 5508943 116.29% -16.48%

5461 中部鋼 1593000 1163421 115.56% +3.16%

4893 ノイルイミューン 2719100 130734.64 113.27% +7.97%

6731 ピクセラ 3235800 43247.26 111.59% +16.27%

179A GX超米H 1348620 101157.153 108.93% -1.64%

343A IACEトラベ 47500 26435.6 107.74% +4.88%

313A iSSP500T 388110 27929.028 103.95% -0.46%

4031 片倉コープ 452000 171907.28 102.06% +12.36%

9046 神電鉄 41500 43055.1 95.89% +1.87%

4075 ブレインズ 1448900 726229.82 92.46% +16.02%

6535 アイモバイル 294000 64702.12 85.95% -1.90%

9130 共栄タ 2450100 2007569.26 84.28% +19.36%

1436 グリーンエナシ 169900 254859.4 84.21% +19.12%

2734 サーラ 967900 431373.18 82.52% -1.65%

4410 ハリマ化成G 138300 62559.04 82.44% 0.00%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》