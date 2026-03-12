*10:26JST マイクロアド---子会社IP mixer、台湾の人気バンド・音楽フェスとコラボし「km5」オリジナルCDプレイヤーを展開

マイクロアド＜9553＞は12日、子会社であるIP mixerが、台湾の人気パンクロックバンド「Fire EX.(滅火器)」の結成25周年を記念して、日本のオーディオブランド「km5」とのコラボレーションによる限定CDプレイヤー『Fire EX. x km5 <Don’t Stop the Music>』の商品企画・制作・販売・プロモーションをトータルで支援したことを発表した。

このプロジェクトでは、バンド自身をモチーフにしたモデルと、台湾最大級の音楽フェスティバル「FIREBALL Fest.（火球祭）」の世界観を表現したモデルの2種類を、限定デザインのオリジナルCDプレイヤーとして展開。台湾市場における「km5」のブランド認知向上と「Fire EX.」のファン層への直接的なアプローチを両立することで、日本企業間の連携を活かしながら、台湾市場への展開を推進する取り組みを実現した。

「km5」は、MoMAなどでも展示された高いデザイン性を持ち、音楽ファン等から支持されるオーディオブランドで、マイクロアド台湾では、2023年より同ブランドの台湾進出を支援している。IP mixerは今後も、現地の有力IPや大型イベントとの連携を通じて、日本企業の海外展開を支援し、商品開発から販路開拓まで一貫して支援する方針である。

同社は今後も、国内外で培ったデジタルマーケティングの知見を活かし、日本の高品質な製品と海外の人気IPやイベント等を繋ぎ、新たな市場創造とグローバルビジネスの拡大を図るとしている。《KM》