*10:25JST ミロク情報サービス---日本最大級のDX総合展「Japan DX Week 春」 第17回 社内業務DX EXPOへ出展

ミロク情報サービス＜9928＞は11日、2026年4月8日（水）～10日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催される「Japan DX Week 春」展内の専門展「第17回 社内業務DX EXPO」に出展することを発表した。

「Japan DX Week」は、AIやデータを活用したビジネスの活発化、リモートワークの普及による働き方改革、製造現場の効率化など、DXをさらに推進することにより業務効率化や新たな価値創出を生み出していくため、これらの製品・サービスを有する企業が一堂に集結する日本最大級のDX総合展である。この展示会は5つの専門展で構成されており、同社は経理DX・経費精算ツールや人事・労務DX、電子契約ツール、クラウドERPなど社内業務のDXを推進するソリューションが集まる専門展「第17回 社内業務DX EXPO」に出展する。《KM》