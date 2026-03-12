ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～三井ハイテ、PATHなどがランクイン

2026年3月12日 10:00

*10:00JST 出来高変化率ランキング（9時台）～三井ハイテ、PATHなどがランクイン
三井ハイテク＜6966＞がランクイン（9時43分時点）。大幅反落。前日に26年1月期の
決算を発表、営業利益は127億円で前期比21.0％減。27年1月期営業利益は110億円で
前期比13.1％減の見通し。先行投資コスト増などでモーターコア事業の減益を見込
んでいるようだ。また中計目標値である28年1月期営業利益も235億円から150億円に
下方修正している。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月12日　9:43　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4890＞ 坪田ラボ　　　　　 5146600 　302468.28　 193.67% 0.2057%
＜3358＞ Trailhea　　3401300 　123981.62　 162.23% 0.0789%
＜6666＞ リバーエレテク　　　1610300 　375984.68　 138.05% 0.1556%
＜5461＞ 中部鋼　　　　　　　1303900 　1163421　 91.16% 0.0349%
＜1711＞ SDSHD　　　　　366400 　46613.52　 85.58% 0.1039%
＜3083＞ スターシーズ　　　　292500 　114028.62　 77.97% 0.0643%
＜313A＞ iSSP500T　　262880 　27929.028　 59.08% -0.0017%
＜5844＞ 京都FG　　　　　　2623800 　6425944.7　 58.64% 0.0819%
＜1844＞ 大盛工業　　　　　　931400 　334625.48　 45.82% 0.0171%
＜9046＞ 神電鉄　　　　　　　25700 　43055.1　 42.64% 0.0123%
＜2664＞ カワチ薬品　　　　　471500 　852846.9　 35.3% -0.0543%
＜5032＞ ANYCOLOR　　2574600 　5508943　 35.23% -0.1217%
＜4414＞ フレクト　　　　　　36200 　35038.46　 34.72% 0.02%
＜5132＞ pluszero　　133800 　182485.48　 31.41% -0.0114%
＜1436＞ グリーンエナシ　　　105300 　254859.4　 30.42% 0.1912%
＜238A＞ 米債25H　　　　　1050800 　101849.162　 22.49% -0.0275%
＜3840＞ PATH　　　　　　10001300 　636391.7　 17.41% 0.2948%
＜7378＞ アシロ　　　　　　　99400 　164405.94　 15.28% -0.0115%
＜2734＞ サーラ　　　　　　　481800 　431373.18　 11.28% -0.0239%
<1547> 上場米国　　　　　　15812 　168202.347　 9.65% -0.0034%
<343A> IACEトラベ　　　18500 　26435.6　 8.43% 0.0427%
<3180> Bガレージ　　　　　83600 　108869.18　 7.3% 0.0523%
<5933> アルインコ　　　　　117000 　153003.96　 5.06% -0.009%
<378A> ヒット　　　　　　　58200 　156405.94　 4.6% -0.0327%
＜6966＞ 三井ハイテ　　　　　2113000 　1346466.88　 4.48% -0.099%
<6238> フリュー　　　　　　294900 　354971.5　 0.77% 0.0121%
<350A> デジタルグ　　　　　791900 　595505.72　 0.05% -0.0691%
<1776> 三住道路　　　　　　152200 　260417.88　 -2.71% 0.0015%
<4031> 片倉コープ　　　　　158800 　171907.28　 -3.8% 0.1236%
<8052> 椿本興　　　　　　　73100 　213024.52　 -4.03% -0.0142%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

