*10:00JST 出来高変化率ランキング（9時台）～三井ハイテ、PATHなどがランクイン

三井ハイテク＜6966＞がランクイン（9時43分時点）。大幅反落。前日に26年1月期の

決算を発表、営業利益は127億円で前期比21.0％減。27年1月期営業利益は110億円で

前期比13.1％減の見通し。先行投資コスト増などでモーターコア事業の減益を見込

んでいるようだ。また中計目標値である28年1月期営業利益も235億円から150億円に

下方修正している。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [3月12日 9:43 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4890＞ 坪田ラボ 5146600 302468.28 193.67% 0.2057%

＜3358＞ Trailhea 3401300 123981.62 162.23% 0.0789%

＜6666＞ リバーエレテク 1610300 375984.68 138.05% 0.1556%

＜5461＞ 中部鋼 1303900 1163421 91.16% 0.0349%

＜1711＞ SDSHD 366400 46613.52 85.58% 0.1039%

＜3083＞ スターシーズ 292500 114028.62 77.97% 0.0643%

＜313A＞ iSSP500T 262880 27929.028 59.08% -0.0017%

＜5844＞ 京都FG 2623800 6425944.7 58.64% 0.0819%

＜1844＞ 大盛工業 931400 334625.48 45.82% 0.0171%

＜9046＞ 神電鉄 25700 43055.1 42.64% 0.0123%

＜2664＞ カワチ薬品 471500 852846.9 35.3% -0.0543%

＜5032＞ ANYCOLOR 2574600 5508943 35.23% -0.1217%

＜4414＞ フレクト 36200 35038.46 34.72% 0.02%

＜5132＞ pluszero 133800 182485.48 31.41% -0.0114%

＜1436＞ グリーンエナシ 105300 254859.4 30.42% 0.1912%

＜238A＞ 米債25H 1050800 101849.162 22.49% -0.0275%

＜3840＞ PATH 10001300 636391.7 17.41% 0.2948%

＜7378＞ アシロ 99400 164405.94 15.28% -0.0115%

＜2734＞ サーラ 481800 431373.18 11.28% -0.0239%

<1547> 上場米国 15812 168202.347 9.65% -0.0034%

<343A> IACEトラベ 18500 26435.6 8.43% 0.0427%

<3180> Bガレージ 83600 108869.18 7.3% 0.0523%

<5933> アルインコ 117000 153003.96 5.06% -0.009%

<378A> ヒット 58200 156405.94 4.6% -0.0327%

＜6966＞ 三井ハイテ 2113000 1346466.88 4.48% -0.099%

<6238> フリュー 294900 354971.5 0.77% 0.0121%

<350A> デジタルグ 791900 595505.72 0.05% -0.0691%

<1776> 三住道路 152200 260417.88 -2.71% 0.0015%

<4031> 片倉コープ 158800 171907.28 -3.8% 0.1236%

<8052> 椿本興 73100 213024.52 -4.03% -0.0142%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》