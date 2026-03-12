*08:29JST 3/12

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（55025.37、+776.98）

・ナスダック総合指数は上昇（22716.13、+19.03）

・SOX指数は上昇（7914.56、+49.45）

・米原油先物相場は上昇（87.25、+3.80）

・為替相場は円安・ドル高（158.80-90）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（47417.27、-289.24）

・シカゴ日経225先物は下落（54775、-425）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・1-3月期景況判断BSI大企業製造業

・1-3月期景況判断BSI大企業全産業

・対外・対内証券投資(先週)

・2月東京オフィス空室率

・米国新規失業保険申請件数(先週)

・1月米国貿易収支

・1月米国住宅着工件数

・1月米国住宅建設許可件数

・2月インド消費者物価指数

・トルコ中央銀行が政策金利発表

・2月ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)

・1月カナダ貿易収支《YY》