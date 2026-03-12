関連記事
3/12の強弱材料
3/12
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（55025.37、+776.98）
・ナスダック総合指数は上昇（22716.13、+19.03）
・SOX指数は上昇（7914.56、+49.45）
・米原油先物相場は上昇（87.25、+3.80）
・為替相場は円安・ドル高（158.80-90）
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（47417.27、-289.24）
・シカゴ日経225先物は下落（54775、-425）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・1-3月期景況判断BSI大企業製造業
・1-3月期景況判断BSI大企業全産業
・対外・対内証券投資(先週)
・2月東京オフィス空室率
・米国新規失業保険申請件数(先週)
・1月米国貿易収支
・1月米国住宅着工件数
・1月米国住宅建設許可件数
・2月インド消費者物価指数
・トルコ中央銀行が政策金利発表
・2月ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)
・1月カナダ貿易収支《YY》
