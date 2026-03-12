*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2グリーンエナ、リバーエレテック、パナHDなど

銘柄名<コード>11日終値⇒前日比

パナHD＜6752＞ 2642.5 +146

BDレコーダーが想定上回る注文で供給遅れと。

MonotaRO＜3064＞ 1845 -186.5

2月の増収率は想定よりも鈍化。

ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 951 -71

自販機事業M&Aに対する警戒感が継続。

ネットプロHD＜7383＞ 455 -30

内需系IT関連株の弱い動きに押される。

日本電気＜6701＞ 4311 -189

情報ソフトウェア株は引き続き上値重い。

Appier Group＜4180＞ 809 -52

情報サービスセクター株安の流れが影響。

オリンパス＜7733＞ 1349 -70.5

自律反発にも一巡感で戻り売り。

ラウンドワン＜4680＞ 911 -35.2

直近安値更新で信用買い方の見切り売り圧力も。

Sansan＜4443＞ 1168 -55

全般地合い改善続く中で情報ソフト株には戻り売り優勢。

シスメックス＜6869＞ 1452 -58.5

自社株買い評価で上昇後の反動安が続く。

マネーフォワード＜3994＞ 3396 -151

SaaS代表銘柄として引き続き売り優勢。

富士通＜6702＞ 3555 -102

NECと同様に情報ソフトウェア大手として売り優勢。

高島屋＜8233＞ 1814 -29

特に材料ないが10日リバウンドの反動か。

ラクス＜3923＞ 812.9 -35.4

SaaS関連株安が反映する。

クオンタムS＜2338＞ 180 +50

特になし、25日線突破でのリバウンド期待。

リバーエレテック＜6666＞ 874 +150

値動きの良さから短期資金の値幅取り商い活発化。

ネクストウェア＜4814＞ 226 +30

ドローン関連として資金向かうか。

大盛工業＜1844＞ 643 +100

上半期営業利益予想は上方修正。

ウェーブロックHD＜7940＞ 1082 -127

シティインデックスイレブンスが株式併合による非公開化を提案と。

リボミック＜4591＞ 108 +8

軟骨無形成症治療薬の国内第2相臨床試験で有効性を支持する結果。

サイバーセキュリ<4493> 1731 +29

AWS環境のインシデント対応を包括的に支援するサービス開始。

テクノロジーズ<5248> 513 -32

「巨額の不適切会計疑惑が浮上」との一部報道を嫌気。

イオレ<2334> 402 +21

AIシステム開発の米企業投資目的のSPV持分を7.9億円で取得。

サスメド<4263> 1051 -98

10日に高値更新したがひとまず達成感意識。

粧美堂<7819> 1321 +52

発行済株式数の4.53％上限の自社株買いと買付け委託を発表。

11日全株取得。

フリー<4478> 2155 -124

10日大幅安の売り地合いが継続。

Syns<290A> 1353 +60

8機目となる小型SAR衛星StriXシリーズの打上げを発表し

10日買われる。11日も買い先行。

AlbaLink<5537> 3240 -235

10日大幅高の反動安。

グリーンエナ<1436> 3660 +595

第3四半期累計の営業利益が前年同期比2.3倍。

上期の88.0％増から増益率拡大。《CS》